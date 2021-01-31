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Spor, Futbol

Gençlerbirliği'nde teknik direktörlük görevine Mehmet Altıparmak getirildi

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde teknik direktörlük görevine Mehmet Altıparmak getirildi. Antalyaspor maçının ardından teknik direktör Mustafa Kaplan görevini bıraktığını açıklamıştı.

Fatih Çakmak   | 31.01.2021
Gençlerbirliği'nde teknik direktörlük görevine Mehmet Altıparmak getirildi

Ankara

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde teknik direktörlük görevine Mehmet Altıparmak'ın getirildiği duyuruldu.

Kulübün internet sitesinden "Yuvana hoş geldin Mehmet Altıparmak" başlığıyla yapılan açıklamada, "Futbolculuk kariyerine altyapımızda başlayan ve uzun yıllar kırmızı-kara formamızı giyen Mehmet Altıparmak, kulübümüzün yeni teknik direktörü oldu. Mehmet Altıparmak'a görevinde başarı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Gençlerbirliği'nde bugün oynanan ve 1-0 kaybedilen Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından teknik direktör Mustafa Kaplan görevini bıraktığını açıklamış, kulüp de Kaplan ile yolların ayrıldığını duyurmuştu.

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