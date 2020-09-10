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Spor, Futbol

Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor 39. randevuda

Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor arasında Süper Lig'de geride kalan 38 karşılaşmada Fenerbahçe 23, Çaykur Rizespor 7 galibiyet aldı.

Süha Gür   | 10.09.2020
Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor 39. randevuda

İstanbul

Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor, yarın Rize'de yapacakları 2020-2021 açılış maçıyla Süper Lig'de 39. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 38 karşılaşmanın 23'ünü Fenerbahçe, 7'sini Çaykur Rizespor kazandı, 8 müsabaka ise berabere sona erdi.

Fenerbahçe bu maçlarda rakip fileleri 76 kez havalandırdı, kalesinde ise 39 gole engel olamadı.

Geçen sezonun ilk yarısında Rize'de yapılan karşılaşmayı Fenerbahçe 2-1 kazandı.

Rize'deki maçlar

Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor takımları yarın karşılaşacakları Rize'de daha önce 19 lig maçına çıktı.

Rize'de konuk Fenerbahçe 9, ev sahibi Çaykur Rizespor 5 galibiyet aldı, 5 maç da berabere sonuçlandı. Fenerbahçe 36, Çaykur Rizespor ise 23 gol attı.

Bir maç tekrar edildi

Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor takımları arasında 2003-2004 sezonunda İstanbul'da oynanan müsabakada, ender görülen bir durum yaşandı.

Kadıköy'de 8 Kasım 2003'te yapılan ve 1-1 sonuçlanan maçta hakem Ali Aydın, 86. dakikada ikinci sarı kartı gösterdiği Çaykur Rizesporlu futbolcu Gustavo Anders Victoria Rave'ye kırmızı kartı çıkartmayınca, oluşan kural hatası nedeniyle karşılaşmanın tekrarına karar verildi. 18 Ocak 2004'te yapılan tekrar maçını Fenerbahçe 4-1 kazandı.

Farklı galibiyetler

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 1986-1987 sezonunda İstanbul'da 6-0'la aldı. Sarı-lacivertliler ayrıca, 103 golle şampiyon olduğu 1988-1989 sezonunda Çaykur Rizespor'u deplasmanda 5-0 yendi.

Çaykur Rizespor ise 2018-2019 sezonunun ilk yarısında evindeki maçı 3-0 kazanarak, rakibi karşısında en farklı skorlu galibiyetini elde etti.

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