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Spor, Futbol

Trabzonspor Da Costa'nın sözleşmesini feshetti

Trabzonspor Kulübü, stoper oyuncusu Manuel Da Costa'nın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini borsaya bildirdi.

Selçuk Kılıç   | 10.09.2020
Trabzonspor Da Costa'nın sözleşmesini feshetti

Trabzon

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yer alan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Manuel Marouan Da Costa Trindade arasındaki 31.01.2020 başlangıç ve 31.05.2021 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir."

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