Fenerbahçe, hata yapmadı

İstanbul
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Atakaş Hatayspor'u 2-1 mağlup etti.
5. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Fred'in ara pasında savunmanın arkasına sarkan En-Nesyri, sol çaprazdan ceza sahasına girip yerden vurdu. Kale direğine çarpan meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
11. dakikada Tadic'in pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Dzeko, soldan atağa katılan Kostic'i gördü. Bu futbolcunun ceza sahası sol çaprazından vuruşunda, top yandan dışarı gitti.
17. dakikada Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Kamil Ahmet Çörekçi'nin hatasında topu kapan Tadic, meşin yuvarlağı Dzeko'ya gönderdi. Bu futbolcu bekletmeden savunmanın arkasına hareketlenen En-Nesyri'yi topla buluşturdu. Faslı oyuncu, kale sahası önü sağ çaprazından düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı.
24. dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Fred, kale sahasına hareketlenen Kostic'e ortaladı. Bu futbolcunun yakın mesafeden şutunda, kaleci Erce gole izin vermedi. Dönen topu kapan Levent Mercan, arka direğe ortasına yaptı. Dzeko'nun kafa vuruşunda top direğin yanından auta gitti.
33. dakikada Atakaş Hatayspor skoru 1-1 yaptı. Diack'ın pasıyla sağ kanatta topla buluşan Boutobba ceza sahası içine kat edip çaprazdan sert vurdu, Levent Mercan'a da çarpan top köşeden ağlarla buluştu.
45+1. dakikada Tadic'in ortasında Hatayspor'un uzaklaştırmak istediği top Aboubakar'da kaldı. Bu futbolcu, kaleci İrfan Can'ın önde olduğunu görüp kendi yarı sahasından uzun mesafeli şut denedi, meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.
45+5. dakikada Fenerbahçe yeniden öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Kostic'in kale sahasına gönderdiği sert ortada kaleci Erce'nin tokatladığı top Yiğit Ali Buz'un ayağına çarparak En-Nesyri'nin önünde kaldı. Bu futbolcu, yakın mesafeden kafayla topu ağlara yolladı: 2-1
Fenerbahçe, maçın ilk yarısını 2-1 önde bitirdi.
İkinci yarı
49. dakikada soldan kazanılan korner atışında Kostic kale sahası önüne ortaladı. Bu noktada yükselen En-Nesyri'nin kafa vuruşunda, kaleci Erce'den dönen top Tadic'in önünde kaldı. Bu futbolcunun yakın mesafeden şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
58. dakikada Fred'in pasıyla topla buluşan Dzeko, savunma arkasına hareketlenen En-Nesyri'ye pasını aktardı. Bu futbolcu, karşı karşıya pozisyonda kaleci Erce'yi geçemedi.
90+5. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Djiku'nun pasıyla sol kanatta topla buluşan En-Nesyri, kale sahasına ortaladı. Bu pozisyonda Szymanski, Oğuzhan Matur'un müdahalesiyle yerde kalırken, VAR uyarısı sonrasında hakem Oğuzhan Çakır, pozisyonu saha kenarında izleyip penaltı noktasını gösterdi.
90+6. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Edin Dzeko, meşin yuvarlağı üstten auta gönderdi.
90+7. dakikada sol kanatta topla buluşan Edin Dzeko'nun kale sahasına yaptığı ortada Szymanski zor pozisyonda vuruşunu yaptı, köşeye giden topu kaleci Erce kornere gönderdi.
Fenerbahçe müsabakadan 2-1 galip ayrıldı.
Fenerbahçe, hata yapmadı
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında ağırladığı Atakaş Hatayspor'u 2-1 yenen Fenerbahçe, zirve yarışında hata yapmadı.
Ülker Stadı'ndaki karşılaşmaya etkili başlayan Fenerbahçe, 17. dakikada Youssef En-Nesyri ile öne geçti. Golün ardından rakip kalede fazla etkili olamayan sarı-lacivertliler, 33. dakikada Bilal Boutobba'nın golüyle şok yaşadı. Golün ardından tribünlerin tepkisiyle karşılaşan sarı-lacivertliler, ilk yarının son bölümünde rakip kalede kurduğu baskı sonucunda 45+5. dakikada yine Youssef En-Nesyri ile golü buldu ve soyunma odasına 2-1 üstün gitti.
Maçın ikinci yarısında net pozisyonlar bulmasına karşın değerlendiremeyen Fenerbahçe, 90+6. dakikada penaltı atışından da yararlanamadı ve sahadan 2-1 galibiyetle ayrıldı.
Bu sonuçla puanını 39'a yükselten Fenerbahçe, Galatasaray ile arasındaki puan farkını 8'e düşürdü.
En-Nesyri'nin ligde 8. golü
Fenerbahçe'nin Faslı santrforu Youssef En-Nesyri, ligde 8. golünü kaydetti.
Sezona "suskun" başlayan golcü oyuncu, son dönemde ise üst üste attığı gollerle takımını sırtladı.
Maçın 17. dakikasında Fenerbahçe'yi öne geçiren gole imza atan 27 yaşındaki futbolcu, 45+2. dakikada da takımına bir kez daha üstünlüğü getirdi.
Avrupa'da da şu ana kadar 3 kez rakip fileleri sarsan Youssef En-Nesyri, ligde son 3 maçta 5. golünü atmayı başardı.
Tribünlerden istifa çağrısı
Fenerbahçeli taraftalar, sarı-lacivertli yönetimi istifaya davet etti.
Müsabaka öncesinde bazı tribünlerden yükselen "istifa" sesleri, Hatayspor'un 33. dakikadaki golünün ardından tüm tribünlerden geldi.
Sarı-lacivertli taraftarlar, maçın belli bölümlerinde yönetim aleyhine tezahüratlarını sürdürdü.
Amrabat cezalı duruma düştü
Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Sofyan Amrabat, cezalı duruma düştü.
Maç öncesi ceza sınırında bulunan Faslı orta saha, 55. dakikada gördüğü sarı kart nedeniyle Konya deplasmanında takımını yalnız bırakacak.
Penaltı VAR'dan geldi
Fenerbahçe'nin kullandığı penaltı atışı, VAR kararı sonucunda geldi.
Maçın 90+2. dakikasında ani gelişen atakta Sebastian Szmanski ceza sahası içinde Oğuzhan Matur'un darbesiyle yerde kaldı.
Hakem Oğuzhan Çakır önce pozisyonu devam ettirirken 90+3. dakikada VAR'dan gelen uyarı sonucunda oyunu durdurdu ve pozisyonu izlemeye gitti.
Pozisyonu monitörde inceleyen hakem Oğuzhan Çakır, 90+4. dakikada penaltı kararına hükmetti.
90+6. dakikada topun başına geçen Dzeko, topu auta gönderdi.
"Talihsiz bir gol yedik, maçın kırılma anıydı"
Atakaş Hatayspor'da teknik sorumlu Yılmaz Bal, puan alamadıkları için üzgün olduklarını söyledi.
Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bal, karşılaşmada Fenerbahçe'yi hataya zorlayarak pozisyon bulmayı amaçladıklarını belirtti.
Yedikleri ilk golün kırılma anı olduğunu aktaran Bal, "İlk yarı istatiksel olarak Fenerbahçe üstün görünebilir ama taktiksel olarak biz oyunu daraltıp rakibimizi hataya zorlayarak pozisyon bulmayı hedeflemiştik. Talihsiz bir gol yedik, maçın kırılma anıydı. Oyuncularım gole iyi tepki verdi ve golü de bulduk. 75'ten sonra esasında buradan puanla ayrılabilirdik. Bugün 5 cezalı, 5 de sakat oyuncumuz vardı. Altyapıdan aldığımız 5 oyuncuyla takviye yaparak geldik." diye konuştu.
"Son 2 maçta 5 kırmızı vardı rakiplere gösterilmeyen"
Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, hakem kararlarının oyuncularını etkilediğini söyledi.
Ülker Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Portekizli teknik adam, hakem kararları nedeniyle "rakiplerin kendilerine rakiplerinden daha farklı" oynadığını dile getirdi.
Son 2 maçta rakiplerine 5 kırmızı kartın çıkmadığını aktaran 61 yaşındaki çalıştırıcı, "Hakem kararlarını sadece benim oyuncularım değil aslında rakipler de bunu görüyor. Bize karşı nasıl oynayabileceklerini, başkalarına karşı nasıl oynayamayacaklarını biliyorlar. Son 2 maçta 5 kırmızı vardı rakiplere gösterilmeyen. Bizim oyuncularımız da tabi bunu hissediyor, görüyorlar ama saha içinde özveri anlamında oyuncularımın her şeyi verdiğini düşünüyorum. Bugün 5-6-7 gol atabilirdik. Çok pozisyon kaçırdık, son pasın eksik olduğu pozisyonlar vardı. Az farklı galibiyet maçı son ana kadar ortada gitmiş gösterebilir ama oyuncularım iyi oyun sergiledi. Edin (Dzeko) genç oyuncu olmamasına rağmen 95 dakika müthiş efor sarf etti. Oyuncularıma işine bağlılık konusunda bir şey söyleyemem. Güven anlamında bir şeylerin toksik olması anlamında konuşursak bunu hissediyoruz ve rakip de bunu hissediyor." diye konuştu.
Tüm şartlara rağmen savaşmak zorunda olduklarını anlatan Mourinho, şöyle devam etti:
"Ben Türkçe konuşmuyorum, dolayısıyla televizyon, gazete ya da sosyal medya takip etmiyorum. Düşüncelerim var tabi. 25 yıllık kariyerimde hatta 35 yıllık futbol kariyerimde tüm yılları baz aldığım zaman böylesini daha önce hiç görmedim. Anlaşılır değil, sınırların ötesinde bu. Tek başına bir kulübün bu sistemi yok edebileceğini düşünmüyorum. Bu lig benim ligim, minimum 2 yıl boyunca. Ama bu lig sizin liginiz. Futbolu seven çocukların ligi. Bu ligin statükosundan mutluysanız mutlu olun ama tek başına bir kulüp bu durumu çözemeyecektir. Bana en çok dokunan şey oyuncularıma gösterilen tepkiler. Geçen sene Krunic'e oldu, bu sene Samet'e oldu. Şanslıyız ki Dusan (Tadic) bu tarz şeylerle baş edebilecek bir karaktere sahip. Bizler için zaten savaşmak çok zor ve içimizdeki bölünmeler buna yardımcı olmayacak. Tek çaremiz çalışmaya devam etmek. Şansa yurt dışında bu lig çok takip edilmiyor. Bizler sıkı çalışmaya devam edeceğiz."
Mourinho, 8 puan farkın kapatılıp kapatılamayacağına ilişkin verdiği şu yanıtla sözlerini tamamladı:
"Farkı kapatabilmemiz için maçları kazanmamız gerekiyor, aynı zamanda liderin puanlar kaybetmesi gerekiyor. Ben maçları kazanabileceğimizi düşünüyorum ama önemli olan soru şu onlar nasıl puan kaybedecek? Türkçe bilmiyorum ama bazı kelimeleri öğrenebiliyorum çok fazla duydukça. Dün de sürekli aynı kelimeyi duydum; skandal, skandal, skandal... Bu kelimeyi duydum sürekli. Bazılarınızın hoşuna gidiyor. En kötüsü şu, kazananın da hoşuna gidiyor. Bu şekilde her koşulda ne olursa olsun kazanmak en kötüsüdür."
Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Acun Ilıcalı'dan hakemlere tepki
Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Atakaş Hatayspor maçının ardından, "Türk hakemliğinin iflas ettiği bir hafta sonu oldu." diye konuştu.
Acun Ilıcalı, takımın güçlenmesi için transfer çalışmaları yaptıklarını dile getirdi.
Fenerbahçe'nin liderle arasındaki 8 olan puan farkın sezonun kalan bölümünde kapanacağını öngören Ilıcalı, "20 maç var. 20 maçın olduğu bir ligde puan farkı kapanır ama önce adaletin sağlanması lazım. İki takım adil şartlarda mücadele etsin ondan sonra görelim bakalım fark kapanıyor mu kapanmıyor mu? Bu arada biz de takımımızın gücünü artırmak için iyi transferler yapacağız. Bu puan farkı Türkiye'de daha önce defalarca kapanmış bir fark. Ama bir adalet olsun, bizi öyle eleştirin. Biz hata yapmayan insanlar değiliz. 2 takım adil mücadele etsin, bizi sonra eleştirin. Karşı tarafın koluna 20 kilo takıp 'Niye senden daha ağır' demeyin sonra." dedi.
Ziraat Türkiye Kupası'na katılımının yönetim kurulu toplantısında değerlendirileceğini aktaran Ilıcalı, yabancı hakem konusuyla ilgili de şöyle konuştu:
"Eğer yetkililer 'Bu hakemlerle bu ligde yürü' diyorlarsa bir şey diyemem. Ama biz yabancı hakem istiyoruz. Hata yaparlarsa da bir tarafa yakın hatalar yapılmasın. Geçen hafta Torreira'nın aynı pozisyonunda hemen penaltı çalınıyor. Niye bu takım 2,5 yıldır sahasında kırmızı kart görmüyor? Neden önemli maçlarda kimse cezalı duruma düşmüyor? Bütün bunlar tesadüf mü? Bunu sorunca da 'Acun sen lisede kopya çekmiştin' diye garip şeyler duyuyoruz. Seviye bu boyutta. Biz haksızlık var diyoruz, yöneticileri çıkıp benim hakkımda atıp tutuyor. Ne diyecekler ki '2,5 yılda 15 kırmızı kartımız verilmedi, tesadüf' derler, başka bir şey diyemezler ki."
"Oyuncular özellikle Samet'in yuhalanmasına çok üzüldüler"
Futbolcuların kenetlendiğini ve her şeylerini ortaya koyduğunu aktaran Ilıcalı, oyuncu grubunun puan farkının kapanacağına inandığını anlattı.
Tribünlerin takıma ve yönetime tepkisinin oyuncuları olumsuz etkilediğini dile getiren Ilıcalı, "Taraftar eleştirebilir, sonuna kadar saygı duyarız ama maç sırasında negatif enerji vermek bindiğin dalı kesmektir. Ben yıllarca tribünlerdeydim, hiçbir zaman futbolcu yuhalamadım. Taraftarlarımız bizim 12. adamımız. Onlardan destek bekliyoruz. Ama karşı hamle yapacaklarsa futbolcularımız üzülüyor. Bunu konuştuk futbolcularla. Oyuncular özellikle Samet'in yuhalanmasına çok üzüldü. Bugün sonuna kadar mücadele edeceğimiz, bizim takıma inandığımız bir sezonda futbolcularımızın moralini bozmamak lazım." dedi.
Atakaş Hatayspor maçının uzatma dakikalarında sarı-lacivertli takım lehine verilen penaltıda taraftarların gösterdiği tepkiyle ilgili de konuşan Ilıcalı, sözlerini şöyle tamamladı:
"Fenerbahçe'nin kazandığı penaltıda hakem VAR'da niye 2 dakika izliyor diye taraftarın tepkisi oldu. Bu çok normal bir tepki. Hadi görmedin tamam, VAR'a gittin, Szymanski'ye yapılan ortada. Öbür tarafta zaten 15 saniyede karar ısmarlama şekilde gelirdi. Adalet yok. Bu hafta sonu da bunun tescilidir. Türkiye'de futbolda adalet tecelli etmiyor. Bir takım net bir şekilde itiliyor, bir takıma ayrıcalık tanınıyor. Bunları da kimse inkar edemez, eden de komik duruma düşer. 2 tane yüzde 200'lük penaltı pozisyonunun yerini değiştirseniz bugün puan farkı 4'tü. İnşallah futbola adaleti getireceğiz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.