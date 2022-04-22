Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı 7 Mayıs'ta gerçekleştirilecek
Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, 7 Mayıs Cumartesi günü yapılacak.
İstanbul
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki toplantının 10.30-13.30 saatlerinde gerçekleştirileceği belirtildi.
Divan kurulu toplantısı, ilk kez yeni seçilen Uğur Dündar başkanlığında düzenlenecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.