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Spor

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı 7 Mayıs'ta gerçekleştirilecek

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, 7 Mayıs Cumartesi günü yapılacak.

Emre Doğan   | 22.04.2022
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı 7 Mayıs'ta gerçekleştirilecek

İstanbul

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki toplantının 10.30-13.30 saatlerinde gerçekleştirileceği belirtildi.

Divan kurulu toplantısı, ilk kez yeni seçilen Uğur Dündar başkanlığında düzenlenecek.

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