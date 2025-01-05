Futbol: Trendyol Süper Lig'de görünüm

İstanbul
Haftanın kapanış maçında Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor'u 2-1 yenerek puanını 39'a yükseltti ve zirve takibini sürdürdü.
Günün diğer karşılaşmalarında ise Kasımpaşa, Gaziantep FK ile 2-2, Sipay Bodrum FK, Bellona Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı.
Sezonun 18. haftasında alınan sonuçlar, oluşan puan durumu ve 19. haftanın programı şöyle:
Sonuçlar:
Çaykur Rizespor-Beşiktaş: 1-1
Corendon Alanyaspor-TÜMOSAN Konyaspor: 2-1
Adana Demirspor-RAMS Başakşehir: 0-1
Onvo Antalyaspor-ikas Eyüpspor: 1-4
Galatasaray-Göztepe: 2-1
Reeder Samsunspor-Trabzonspor: 2-1
Kasımpaşa-Gaziantep FK: 2-2
Sipay Bodrum FK-Bellona Kayserispor: 1-1
Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor: 2-1
19. haftanın programı:
11 Ocak Cumartesi:
13.30 Bellona Kayserispor-Reeder Samsunspor (RHG EnerTürk Enerji)
16.00 Atakaş Hatayspor-Çaykur Rizespor (Mersin)
19.00 Beşiktaş-Sipay Bodrum FK (Tüpraş)
12 Ocak Pazar:
13.30 Net Global Sivasspor-Corendon Alanyaspor (BG Grup 4 Eylül)
16.00 Trabzonspor-Onvo Antalyaspor (Papara Park)
19.00 Gaziantep FK-Adana Demirspor (Gaziantep)
19.00 RAMS Başakşehir-Galatasaray (Başakşehir Fatih Terim)
13 Ocak Pazartesi:
20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Fenerbahçe (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
20.00 Göztepe-Kasımpaşa (Gürsel Aksel)
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