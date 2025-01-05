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Spor, Futbol

Futbol: Trendyol Süper Lig'de görünüm

Trendyol Süper Lig'de 18. hafta mücadelesi oynanan 3 maçla sona erdi.

Mücahit Hüseyin Eroğul  | 05.01.2025 - Güncelleme : 05.01.2025
Futbol: Trendyol Süper Lig'de görünüm

İstanbul

Haftanın kapanış maçında Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor'u 2-1 yenerek puanını 39'a yükseltti ve zirve takibini sürdürdü.

Günün diğer karşılaşmalarında ise Kasımpaşa, Gaziantep FK ile 2-2, Sipay Bodrum FK, Bellona Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı.

Sezonun 18. haftasında alınan sonuçlar, oluşan puan durumu ve 19. haftanın programı şöyle:

Sonuçlar:

Çaykur Rizespor-Beşiktaş: 1-1

Corendon Alanyaspor-TÜMOSAN Konyaspor: 2-1

Adana Demirspor-RAMS Başakşehir: 0-1

Onvo Antalyaspor-ikas Eyüpspor: 1-4

Galatasaray-Göztepe: 2-1

Reeder Samsunspor-Trabzonspor: 2-1

Kasımpaşa-Gaziantep FK: 2-2

Sipay Bodrum FK-Bellona Kayserispor: 1-1

Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor: 2-1

19. haftanın programı:

11 Ocak Cumartesi:

13.30 Bellona Kayserispor-Reeder Samsunspor (RHG EnerTürk Enerji)

16.00 Atakaş Hatayspor-Çaykur Rizespor (Mersin)

19.00 Beşiktaş-Sipay Bodrum FK (Tüpraş)

12 Ocak Pazar:

13.30 Net Global Sivasspor-Corendon Alanyaspor (BG Grup 4 Eylül)

16.00 Trabzonspor-Onvo Antalyaspor (Papara Park)

19.00 Gaziantep FK-Adana Demirspor (Gaziantep)

19.00 RAMS Başakşehir-Galatasaray (Başakşehir Fatih Terim)

13 Ocak Pazartesi:

20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Fenerbahçe (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

20.00 Göztepe-Kasımpaşa (Gürsel Aksel)


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