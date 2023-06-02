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Spor, Futbol

Fenerbahçe, Galatasaray derbisinin hazırlıklarına devam etti

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 37. haftasında Galatasaray'la yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Can Öcal  | 02.06.2023 - Güncelleme : 02.06.2023
Fenerbahçe, Galatasaray derbisinin hazırlıklarına devam etti

İstanbul

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Pas çalışmalarıyla devam idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Fenerbahçe, 4 Haziran Pazar günü oynanacak derbi maçının hazırlıklarını yarın da sürdürecek.

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