Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde 57 kişi hakkında adli işlem yapıldı

İstanbul
İstanbul Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri, Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisi sırasında ve öncesinde, stat çevresinde çalışma yaptı.
Çalışmalarda, 10 kişiye yasak madde sokmaktan, 4 kişiye usulsüz girişten, 3 kişiye küfürlü tezahürattan, 4 kişiye görevli memura hakaretten, 1 kişiye karaborsa, 3 kişiye kasten yaralama, 21 kişiye sahaya yabancı madde atmaktan, 2 kişiye yasak alan ihlali, 5 kişiye mala zarar vermekten, 1 kişiye küfürlü tezahürat ve devletin kurum ve organlarını aşağılama, 1 kişiye alkollü giriş ve 2 kişiye mala zarar verme ve açıktan hırsızlık suçlarından olmak üzere 57 kişiye adli işlem yapıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.