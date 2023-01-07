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Spor, Futbol

Fenerbahçe derbide yarın Galatasaray'ı ağırlayacak

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasındaki derbi maçında yarın sahasında Galatasaray ile karşılaşacak.

Süha Gür   | 07.01.2023
Fenerbahçe derbide yarın Galatasaray'ı ağırlayacak

İstanbul

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ile Süleyman Özay yapacak. Karşılaşma, beIN Sports 1 kanalından yayımlanacak.

Ligde üst üste aldığı Bitexen Giresunspor ile Trabzonspor mağlubiyetlerinin ardından sırasıyla Hatayspor ve Antalyaspor galibiyetleriyle yeniden çıkış yakalayan Fenerbahçe, söz konusu süreçte liderliği kaptırdığı Galatasaray'ı yenerek yeniden zirvede yer almayı amaçlıyor.

Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki sarı-lacivertli ekip, derbi öncesinde 35 puanla Galatasaray'ın 1 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor.

Tek eksik Pedro

Fenerbahçe, Galatasaray derbisinde bir oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığının ardından bireysel çalışmalara başlayan Pedro dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

Sakatlığını atlatan ancak maç eksiği bulunan Luan Peres'in ise kadroda olup olmayacağına teknik heyet karar verecek.

Sınırda 2 isim

Fenerbahçe'de derbi müsabakası öncesi 2 oyuncu sarı kart ceza sınırında.

Sarı-lacivertlilerde Miguel Crespo ve Ferdi Kadıoğlu, kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek.

Muhtemel 11

Fenerbahçe'nin derbiye çıkması beklenilen muhtemel 11'i şöyle:

Altay Bayındır, Serdar Aziz, Attila Szalai, Gustavo Henrique, Bright Osayi-Samuel, Willian Arao, Miguel Crespo, Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can Kahveci, Joshua King, Michy Batshuayi.

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