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Spor, Futbol

Fatih Karagümrük, Konyaspor'u konuk edecek

Spor Toto Süper Lig’in 18. hafta mücadelesinde VavaCars Fatih Karagümrük, yarın Arabam.com Konyaspor'u ağırlayacak.

Bozhan Memiş   | 07.01.2023
Fatih Karagümrük, Konyaspor'u konuk edecek

İstanbul

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmada Kadir Sağlam düdük çalacak. Sağlam'ın yardımcılıklarını Hakan Yemişken ve Mehmet Kısal yapacak.

Ligde oynadığı son 2 karşılaşmada önce Trabzonspor'u 4-1, ardından da deplasmanda Yukatel Kayserispor'u 4-2 mağlup etmeyi başaran VavaCars Fatih Karagümrük'te fibula kemiği kırıldığı için ameliyat edilen Efecan Mızrakçı forma giyemeyecek.

Geride kalan 6 lig maçında mağlubiyet yüzü görmese de bu karşılaşmalarda 1 kez kazanabilen Konyaspor, son 2 müsabakasında Corendon Alanyaspor ve Demir Grup Sivasspor'la (2-2) eşitliği bozamadı. Yeşil-beyazlılarda bu karşılaşma öncesinde kaleci Sehic ve hücum oyuncusu Bytyqi'nin durumları belirsiz.

Süper Lig’de 5. kez karşılaşacaklar

İki ekip bugüne kadar Süper Lig'de 4 kez karşı karşıya geldi.

Bu maçların 2'sinde Fatih Karagümrük galip gelirken, diğer 2 maçta da gülen taraf Konyaspor oldu. Kırmızı-siyahlı ekibin attığı 6 gole karşılık, Konyaspor rakibinin filelerini 11 kez havalandırdı.

Geride kalan 16 haftada topladığı 19 puanla ligde 10. sırada yer alan Fatih Karagümrük, attığı 33 golle Fenerbahçe’nin ardından ligin en çok gol atan 2. takımı durumunda.

16 mücadelede hanesine 26 puan yazdıran ve ligde 7. sırada yer alan Konyaspor ise kalesinde gördüğü 13 golle, Galatasaray ile birlikte ligin ez gol yiyen ekibi.

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