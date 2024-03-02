Dolar
31.38
Euro
34.06
Altın
2,083.54
ETH/USDT
3,428.20
BTC/USDT
62,055.00
BIST 100
9,097.15
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Genel Başkanı Özgür Özel konuşuyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya Şehir Hastanesinde incelemelerde bulundu, tedavi görenleri ziyaret etti
logo
Spor, Futbol

Fenerbahçe deplasmanda 3 puanın sahibi

Trendyol Süper Lig'in 28. hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 2-0 yendi.

Sezgin Pancar  | 02.03.2024 - Güncelleme : 02.03.2024
Fenerbahçe deplasmanda 3 puanın sahibi Fotoğraf: Mustafa Ünal Uysal/AA

Mersin

3. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Tadic'in ara pasıyla defansın arkasına sarkan Szymanski'nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Erce Kardeşler'den döndü.

13. dakikada hızla rakip sahaya ilerleyen Ferdi Kadıoğlu, ceza yayı dışından vuruşunu yaptı. Sağ köşeye uzanan kaleci Erce, topu oyun alanına çeldi.

24. dakikada Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Sol kanattan ceza sahasına giren Dzeko, meşin yuvarlağı altıpastaki Osayi-Samuel'in önüne bıraktı. Bu oyuncunun vuruşunda, top ağlarla buluştu.

40. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Sondan Tadic'in yaptığı ortada, ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Cengiz Ünder gelişine yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-2

Fenerbahçe, ilk yarıyı 2-0 önde bitirdi.

 47. dakikada Hatayspor etkili geldi. Kale sahasında Strandberg'in kafayla indirdiği topla buluşan Halil Dervişoğlu, yakın mesafeden vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak üstten dışarıya çıktı.

55. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Ferdi'nin pasıyla defansın arkasına sarkan Szymanski, şutunu çekti. Hataysporlu Recep Burak Yılmaz, Erce'nin yanından kaleye giden topu çizgi önünden çeldi.

Fenerbahçe müsabakayı 2-0 kazandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kabataş-Bağcılar tramvay hattı seferlerinde düzenleme
Erzincan'da altın madeni sahasındaki toprak kaymasına ilişkin 2 mühendis tutuklandı
Yunanistan'da milletvekili Zeybek: Gözümüzün önünde bir soykırım söz konusu ve BM yaptırım bile yapamıyor İsrail'e
TOGG CEO'su Karakaş: Son teknoloji mobilite cihazlar artık arabadan çok daha fazlasını sunuyor
Lüksemburg Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bettel: Ortak sorunlar için ortak çözümlere ihtiyaç duyuyoruz

Benzer haberler

Süper Lig ve 1. Lig yayın hakları, 3 sezon daha beIN Sports'ta

Süper Lig ve 1. Lig yayın hakları, 3 sezon daha beIN Sports'ta

Fenerbahçe deplasmanda 3 puanın sahibi

Çaykur Rizespor sahasında 3 golle kazandı

MKE Ankaragücü ile İstanbulspor berabere kaldı

MKE Ankaragücü ile İstanbulspor berabere kaldı
Galatasaray’ın "Dolmabahçe kabusu"

Galatasaray’ın "Dolmabahçe kabusu"
FIFA Başkanı Gianni Infantino, "mavi kart" önerisine kapıyı kapattı

FIFA Başkanı Gianni Infantino, "mavi kart" önerisine kapıyı kapattı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet