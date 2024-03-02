Dolar
31.38
Euro
34.06
Altın
2,083.54
ETH/USDT
3,414.60
BTC/USDT
61,887.00
BIST 100
9,097.15
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Türkiye, engelli futbolunda bu yıl 5 önemli organizasyonda temsil edilecek

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunun bünyesindeki 4 federasyonun futbol takımları, bu yıl 5 önemli organizasyonda mücadele edecek.

Bozhan Memiş  | 02.03.2024 - Güncelleme : 02.03.2024
Türkiye, engelli futbolunda bu yıl 5 önemli organizasyonda temsil edilecek Fotoğraf: Ömer Taha Çetin/AA

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, TFF'nin destek verdiği Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunun bünyesinde yer alan Görme Engelliler Spor Federasyonu, Bedensel Engelliler Spor Federasyonu, İşitme Engelliler Spor Federasyonu ile Özel Sporcular Federasyonunun futbol takımları, bu yıl önemli organizasyonlarda mücadele verecek.

Özel Sporcular Federasyonu 19-26 Mart'ta Antalya'daki Trisome Oyunları'nda (Down Sendromlular Olimpiyatları), Bedensel Engelliler Spor Federasyonu 31 Mayıs-9 Haziran'da Fransa'daki Avrupa Şampiyonası'nda, İşitme Engelliler Spor Federasyonu 2-12 Mart'ta Erzurum'daki Kış Olimpiyatları (Deaflympics) ile 20 Mayıs-1 Haziran'da Antalya'daki Avrupa Şampiyonası'nda, Görme Engelliler Spor Federasyonu da 28 Ağustos-8 Eylül'de Fransa'daki Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan: Ülkelerle bağlantı kurduğunuzda barışın tesisine olumlu etkileri oluyor
SETA Genel Koordinatörü Duran: ADF, Türkiye'nin ortaya koymaya çalıştığı diplomatik aktivizmin çok önemli bir örneği
ICGLR Genel Sekreteri Caholo: İnsanlık asla Gazze ve Ukrayna'da gördüklerimizin yaşanmasına izin vermemeli
Malezya Yüksek Öğrenim Bakanı ve eski Dışişleri Bakanı Zambri Abdülkadir: Güneydoğu Asya'da Çin fobisi yaratmamalıyız
'İslam karşıtlığı ve diğer tür ayrımcılık örnekleri artmaktadır'

Benzer haberler

Türkiye, engelli futbolunda bu yıl 5 önemli organizasyonda temsil edilecek

Türkiye, engelli futbolunda bu yıl 5 önemli organizasyonda temsil edilecek

SAM Başkanı Yılmaz: (Garantörlük) İsrail'i verdiği sözleri tutmaya yönlendirecek bir mekanizma olarak düşünüyoruz

TDT Genel Sekreteri Ömüraliyev, Antalya Diplomasi Forumu'nun önemini vurguladı

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Sırp üyesi Cvijanovic: Dünya giderek daha adaletsiz bir yere dönüşüyor

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Sırp üyesi Cvijanovic: Dünya giderek daha adaletsiz bir yere dönüşüyor
Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Berdimuhamedov: BM'nin, belirlenen ana misyona ulaşmasına yardımcı olunmalıdır

Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Berdimuhamedov: BM'nin, belirlenen ana misyona ulaşmasına yardımcı olunmalıdır
Deprem sigortalı konut sayısı 11,5 milyonu aştı

Deprem sigortalı konut sayısı 11,5 milyonu aştı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet