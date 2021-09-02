Fenerbahçe Alman futbolcu Max Meyer'i transfer etti

İstanbul
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Alman orta saha oyuncusu Max Meyer'i 2 yıllığına renklerine bağladı. Kendisine çubuklu formamızla başarılar ve şampiyonluklar diliyoruz. Fenerbahçe'ye hoş geldin Max." ifadeleri kullanıldı.
Son olarak Almanya Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Köln'de oynayan 25 yaşındaki Max Meyer, orta sahada görev yapıyor.
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Ailemize hoş geldin Max Meyer! 💛💙— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) September 2, 2021