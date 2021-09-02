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Spor, Futbol

Fenerbahçe Alman futbolcu Max Meyer'i transfer etti

Fenerbahçe Kulübü, Alman futbolcu Max Meyer'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 02.09.2021
Fenerbahçe Alman futbolcu Max Meyer'i transfer etti

İstanbul

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Alman orta saha oyuncusu Max Meyer'i 2 yıllığına renklerine bağladı. Kendisine çubuklu formamızla başarılar ve şampiyonluklar diliyoruz. Fenerbahçe'ye hoş geldin Max." ifadeleri kullanıldı.

Son olarak Almanya Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Köln'de oynayan 25 yaşındaki Max Meyer, orta sahada görev yapıyor.

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