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Spor, Futbol, Koronavirüs

Fatih Terim ile Yusuf Günay taburcu edildi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, yeni tip koronavirüs teşhisiyle tedavi gördükleri hastaneden taburcu edildiler.

Ercan Çakar   | 30.03.2020
Fatih Terim ile Yusuf Günay taburcu edildi

İstanbul

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisiyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Liv Hospital Ulus'tan yapılan açıklamada, tecrübeli teknik adamın 23 Mart'ta Kovid-19 teşhisiyle hastaneye yattığı belirtilerek, "Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bugün yapılan kan ve tomografi tetkikleri sonucu, tedavisini gerçekleştirilen Prof. Dr. Ferah Ece başkanlığındaki uzman hekimlerimizden oluşan komisyon kararıyla hastanemizden taburcu edilmiştir." denildi.

Fatih Terim'in tedavisine evinde devam edileceği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hastamızın, Sağlık Bakanlığı tedavi ve takip protokolü çerçevesinde hastanede bulunduğu 7 gün sonrasında her ne kadar testi halen pozitif olsa da klinik bulgularındaki iyileşmeyle tedavisinin kalan kısmını evinde sürdürmesi ve gerekli olması halinde tekrar hastanemize gelmesi uygun bulunmuştur. Hastamız, 14 gün süreyle kendisi ve sevdikleri için karantina uygulamasına devam edecektir. Sayın Terim ve bu hastalıkla mücadele eden tüm hastalara geçmiş olsun dileklerimizle."

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, yeni tip koronavirüs teşhisiyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

Yusuf Günay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bir hafta süren tedavi sürecim başarıyla tamamlanarak an itibarıyla taburcu oldum. Ulus Liv Hospital doktorları ile sağlık personeline ve şifa dileklerini ileten herkese şükranlarımı sunuyor, tüm hastalarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Galatasaray Kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamada da 24 Mart'ta hastanede tedavi altına alınan Yusuf Günay'ın yapılan son tetkikleri sonrasında taburcu edilmesine karar verildiği belirtilerek, "Sayın Günay'ın iyileşme ve tedavisinin kalan kısmının evinde devam etmesi uygun görülmüştür. Başkan Yardımcımız Sayın Yusuf Günay'a bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletirken bu hastalıkla mücadele eden tüm hastalara da acil şifalar diliyoruz." denildi.

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