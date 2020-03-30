İsrail'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 16'ya yükseldi
İsrail'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya çıktı.
Kudüs
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İsrail'de Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konulan ve kimliği belirtilmeyen 58 yaşındaki bir erkek hastanın daha yaşamını yitirdiği ifade edildi.
İsrail basınında yer alan haberlerde de söz konusu kişinin Kovid-19 nedeniyle Tel Aviv yakındaki bir hastanede tedavi altında bulunduğu ve durumunun kötüleşmesinin ardından bu sabah hayatını kaybettiği belirtildi.
Ülkede böylece Kovid-19 kaynaklı can kaybı 16'ya yükseldi.
Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde Kovid-19 vaka sayısının 4 bin 347'ye ulaştığını duyurmuş, virüs kaynaklı ilk ölüm 20 Mart'ta kayıtlara geçmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.