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Dünya, Koronavirüs

İsrail'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 16'ya yükseldi

İsrail'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya çıktı.

Mustafa Deveci   | 30.03.2020
İsrail'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 16'ya yükseldi

Kudüs


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İsrail'de Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konulan ve kimliği belirtilmeyen 58 yaşındaki bir erkek hastanın daha yaşamını yitirdiği ifade edildi.

İsrail basınında yer alan haberlerde de söz konusu kişinin Kovid-19 nedeniyle Tel Aviv yakındaki bir hastanede tedavi altında bulunduğu ve durumunun kötüleşmesinin ardından bu sabah hayatını kaybettiği belirtildi.

Ülkede böylece Kovid-19 kaynaklı can kaybı 16'ya yükseldi.

Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde Kovid-19 vaka sayısının 4 bin 347'ye ulaştığını duyurmuş, virüs kaynaklı ilk ölüm 20 Mart'ta kayıtlara geçmişti.

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