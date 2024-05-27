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Spor, Futbol

Fatih Terim, Galatasaray'ın 24. şampiyonluğunu kutladı

Galatasaray'ın efsane teknik direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılı takımın 24. şampiyonluğunu kutladı.

Can Öcal  | 27.05.2024 - Güncelleme : 27.05.2024
Fatih Terim, Galatasaray'ın 24. şampiyonluğunu kutladı

İstanbul

Fatih Terim, sosyal medya platfromu X'ten yaptığı paylaşımda, "Sizleri tüm sezon gururla izledim. Hepinizin alnından öpüyorum. 24. şampiyonluk tüm camiamıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

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