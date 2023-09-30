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Spor, Futbol

Fatih Karagümrük yarın Kasımpaşa'yı ağırlayacak

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın VavaCars Fatih Karagümrük ile Kasımpaşa karşı karşıya gelecek.

Hilmi Sever  | 30.09.2023 - Güncelleme : 30.09.2023
Fatih Karagümrük yarın Kasımpaşa'yı ağırlayacak

İstanbul

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Ligde ilk 6 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Karagümrük, 6 puanla 7. haftaya 14. sırada girdi. Kasımpaşa ise topladığı 9 puanla 10. sırada yer alıyor.

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