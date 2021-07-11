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Spor, Futbol

Fatih Karagümrük Samed Onur'u renklerine bağladı

Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük, Samed Onur'u transfer etti.

Hüseyin Burak Demirer   | 11.07.2021
Fatih Karagümrük Samed Onur'u renklerine bağladı

Ankara

Kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Sportif direktör yardımcımız Umut Köse’nin katıldığı törende kendisini kırmızı-siyahlı renklere bağlayan imzayı atan Samed Onur’a, Karagümrük forması altında başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.

Almanya'nın Bayer Leverkusen takımının altyapısından yetişen 18 yaşındaki orta saha oyuncusu, Türkiye 17 Yaş Altı Milli Takımı'nın formasını 4 kez giydi.

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