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Spor

Milli ciritçi Münevver Hancı, 23 yaş altında Avrupa ikincisi oldu

Avrupa 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Münevver Hancı, kadınlar cirit atmada gümüş madalya kazandı.

Hüseyin Burak Demirer   | 11.07.2021
Milli ciritçi Münevver Hancı, 23 yaş altında Avrupa ikincisi oldu

Ankara

Estonya'nın başkenti Tallinn'de düzenlenen organizasyonda kadınlar cirit atma finali yapıldı. Münevver Hancı, 57,37 metrelik derecesiyle gümüş madalyanın sahibi oldu.

Aliaksandra Konshyna (Belarus), 59,14 metreyle şampiyonluğa ulaştı.

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