Milli ciritçi Münevver Hancı, 23 yaş altında Avrupa ikincisi oldu
Avrupa 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Münevver Hancı, kadınlar cirit atmada gümüş madalya kazandı.
Ankara
Estonya'nın başkenti Tallinn'de düzenlenen organizasyonda kadınlar cirit atma finali yapıldı. Münevver Hancı, 57,37 metrelik derecesiyle gümüş madalyanın sahibi oldu.
Aliaksandra Konshyna (Belarus), 59,14 metreyle şampiyonluğa ulaştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.