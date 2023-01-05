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Spor, Futbol

Fatih Karagümrük, İstanbul dışında ilk kez kazandı

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında konuk olduğu Yukatel Kayserispor'u 4-2 yenen VavaCars Fatih Karagümrük, üst üste ikinci galibiyetini alırken, bu sezon İstanbul dışında ilk kez kazandı.

Bozhan Memiş   | 05.01.2023
Fatih Karagümrük, İstanbul dışında ilk kez kazandı

İstanbul

Bu sezon İstanbul dışında oynadığı karşılaşmalarda yalnızca Sivasspor'la berabere kalarak 1 puan alan Fatih Karagümrük, Kayseri deplasmanında elde ettiği 4-2'lik galibiyetle ilk kez kazanmış oldu.

Deplasmanda oynadığı müsabakalarda daha önce yalnızca bir diğer İstanbul ekibi Ümraniyespor'u mağlup edebilen kırmızı-siyahlı ekip, Kayseri deplasmanında aldığı 3 puanla, tehlikeli bölgeyle arasındaki puan farkını da açtı.

Lider Galatasaray'dan daha fazla gol attı

Kayserispor karşısında aldığı 4-2'lik galibiyetle puanını 19'a yükselten Fatih Karagümrük, ligdeki gol sayısını da 33'e çıkarttı.

Fenerbahçe'nin ardından ligde en çok gol atan ikinci takım konumunda bulunan kırmızı-siyahlı ekip, 29 golü bulunan lider Galatasaray'dan daha fazla skor üretti. Ancak Andrea Pirlo'nun ekibi, kalesinde gördüğü 32 golle ligin en kötü savunma performansına sahip.

Borini ve Diagne ligde 18 gol attı

Fatih Karagümrük'ün bu sezon en önemli isimleri olarak öne çıkan Fabio Borini ve Mbaye Diagne, attıkları gollerle takımı sırtladı.

Borini ve Diagne, ligin geride bölümünde 9'er gole imza atarak takımın en skorer isimleri olmayı başardı.

Ligde Fatih Karagümrük'ün 18 golüne adlarını yazdıran ikili, Ziraat Türkiye Kupası'nda 1'er kez rakip fileleri havalandırdı.



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