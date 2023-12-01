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Spor, Futbol

Fatih Karagümrük evinde İstanbulspor'u mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük, sahasında İstanbulspor'u 3-0 mağlup etti.

Can Öcal  | 01.12.2023 - Güncelleme : 01.12.2023
Fatih Karagümrük evinde İstanbulspor'u mağlup etti Fotoğraf: Kadir Kemal Behar/AA

İstanbul

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında oynanan VavaCars Fatih Karagümrük, İstanbulspor'u konuk etti.

İlk yarı

6. dakikada Fatih Karagümrük'ün sağdan kullandığı korner sonrası İstanbulspor savunmasından dönen top, Eysseric'in önünde kaldı. Bu oyuncunun ceza sahası içi sağ çaprazından yaptığı vuruş sonrası meşin yuvarlak auta çıktı.

26. dakikada Shukurov'un pası sonrası sol kanatta topla buluşan Can Keleş, ceza sahası dışından şutunu çekti. Jensen'in kurtarışından sonra Veseli, seken topu içeriye aktarmaya çalıştı ancak İstanbulspor savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.

30. dakikada Mendes, sağ kanattan savunma arkasına sarkan Biraschi'ye pasını aktardı. Ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan İtalyan oyuncunun zayıf vuruşu sonrası İstanbulspor savunması topu taca gönderdi.

45. dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Eysseric'in sağ çaprazdan kullandığı frikik sonrası üst direğe çarpıp oyun alanına dönen top kaleci Jensen'e çarparak filelere gitti: 1-0

Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

İkinci yarı

48. dakikada ceza sahası çizgisinde topla buluşan Eysseric, penaltı noktasına hareketlenen Güven Yalçın'a pasını aktardı. Güven Yalçın'ın şutu sonrası meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

49. dakikada Fatih Karagümrük farkı ikiye çıkardı. Güven Yalçın'ın pası sonrası ceza sahasına giren Mendes, sol çaprazdan vuruşunu yaptı ve topu filelerle buluşturdu: 2-0

53. dakikada Güven Yalçın'ın pasıyla sağ kanatta topla buluşan Can Keleş, ceza sahasının dışından şutunu çekti. Bu şut sonrası meşin yuvarlak, kalecinin solundan ağlarla buluştu: 3-0

83. dakikada Paoletti'nin kaptığı top sonrası Serdar Dursun, pasını Nazım Sangare'ye aktardı. Bu oyuncunun ceza sahası içi sağ çaprazından yaptığı vuruş sonrası meşin yuvarlak direğe de çarpıp dışarı çıktı.

Müsabaka ev sahibi ekibin 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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