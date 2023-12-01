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Spor, Futbol

Hatayspor ile Antalyaspor puanları paylaştı

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Atakaş Hatayspor ile Bitexen Antalyaspor 3-3 berabere kaldı.

Sezgin Pancar  | 01.12.2023 - Güncelleme : 01.12.2023
Hatayspor ile Antalyaspor puanları paylaştı Fotoğraf: Mustafa Ünal Uysal/AA

Mersin

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Atakaş Hatayspor, Bitexen Antalyaspor'u konuk etti.

İlk yarı

19. dakikada Hatayspor öne geçti. Sol kanatta rakibinden sıyrılan Lamkel Ze, topu ceza sahasına ortaladı. İyi yükselen Strandberg, vole vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0

35. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Larsson'un pasında orta alandan hızla rakip sahaya ilerleyen Erdoğan Yeşilyurt'un uzak mesafeden şutunda üst direğe çarpan top ağlarla buluştu: 1-1

Maçın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

İkinci yarı

57. dakikada Antalyaspor öne geçti. Bünyamin Balcı'nın sağ kanatta ortasında kale alanında markajdan kurtulan Buksa, iyi vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-2

60. dakikada konuk ekip etkili geldi. Defansın uzaklaştırmaya çalıştığı meşin yuvarlağı önüne alan Kaluzinski, ceza sahası dışından şutunu çekti. Köşeye uzanan kaleci Erce, topu kornere çeldi.

62. dakikada Hatayspor maça dengeyi getirdi. Antalyaspor kale sahasında oluşan karambolde Cengiz Demir'in röveşatasında meşin yuvarlak, kaleci Helton'dan döndü. Pozisyonu takip eden Kerim Alıcı, topu kalenin sağından ağlara gönderdi: 2-2

71. dakikada ev sahibi ekip yine üstünlüğü sağladı. Ghoulam'ın soldan ortasında defanstan sıyrılan Kilama, altıpasta dokunduğu meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-2

88. dakikada Antalyaspor penaltı golüyle bir kez daha beraberliği yakaladı. Kaluzinski'nin pasında ceza sahasına giren Buksa, Rivas ile girdiği mücadelede yerde kalınca hakem Yiğit Arslan, penaltı noktasını işaret etti. Penaltıyı kullanan Buksa, topu ağlara göndererek kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydetti: 3-3

90. dakikada hava topunda rakibi ve takım arkadaşıyla çarpışan konuk ekibin kalecisi Helton, sakatlığı nedeniyle oyun alanını terk etti. Oyuncu değişikliği hakkı dolan Antalyaspor'da kaleye, orta saha oyuncusu Safuri geçti.

90+7. dakikada Hatay ekibi gole yaklaştı. Aburjania'nın ceza sahası dışından vuruşunda sağa uzanan Safuri, meşin yuvarlağı çelerek gole izin vermedi.

Karşılaşmanın 63. dakikasında sarı kart gören Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, maçın bitiş düdüğünün ardından hakeme yaptığı itiraz nedeniyle kırmızı kart gördü.

Maç 3-3'lük beraberlikle sona erdi.

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