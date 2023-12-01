Dolar
28.90
Euro
31.43
Altın
2,070.67
ETH/USDT
2,093.10
BTC/USDT
38,820.00
BIST 100
8,026.27
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Dünyadan Spor

ABD'li pilot Sargeant, gelecek sezon da Williams için yarışacak

Formula 1 takımlarından Williams, ABD'li pilot Logan Sargeant'ın gelecek yıl da takımda olacağını açıkladı.

Yunus Kaymaz  | 01.12.2023 - Güncelleme : 01.12.2023
ABD'li pilot Sargeant, gelecek sezon da Williams için yarışacak

İstanbul

Markalar klasmanını 28 puanla 7. sırada tamamlayan Williams, 22 yaşındaki Sargeant'ın gelecek yıl Taylandlı Alex Albon ile birlikte yarışacağını doğruladı.

Sargeant, kariyerine Williams'ta devam edeceği için çok heyecanlı olduğunu belirterek, "Şu ana kadar takımla inanılmaz bir yolculuk geçirdim. Böylesine yetenekli ve kendini işine adamış bir grup içinde pilot olarak gelişmeye devam etme fırsatı bulduğum için minnettarım." ifadelerini kullandı.

ABD'li pilot, Lewis Hamilton ve Charles Leclerc'in diskalifiye edilmesinin ardından ağustos ayındaki ABD Grand Prix'sinde F1 kariyerinin tek puanını almıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye, Uluslararası Denizcilik Teşkilatı'nın konsey üyeliğine tekrar seçildi
Bakan Yerlikaya, Narkogüç-38 Operasyonu'nun tamamlandığını bildirdi
Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü hedeflerine hava harekatı düzenlendi
14 sosyal medya fenomeninin mal varlığı değerlerine el konuldu
Bakan Yerlikaya'dan Zonguldak'ta batan geminin kayıp 7 personelini arama çalışmalarına ilişkin açıklama

Benzer haberler

ABD'li pilot Sargeant, gelecek sezon da Williams için yarışacak

ABD'li pilot Sargeant, gelecek sezon da Williams için yarışacak

Formula 1'de sezonun son yarışı Abu Dabi'de yapılacak

F1 Las Vegas Grand Prix'sini Verstappen kazandı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet