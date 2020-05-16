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Spor, Futbol

Falcao'dan, gol sevincinde Kovid-19 önlemine eleştiri

Galatasaray'ın Kolombiyalı futbolcusu Falcao, Kovid-19 salgınıyla birlikte maçlarda alınan bazı önlemler ve tavsiyelere ilişkin, "Gol sevincinde sarılmaya izin vermeyecek teknik bir sebep var mı?" dedi.

Şenhan Bolelli   | 16.05.2020
Falcao'dan, gol sevincinde Kovid-19 önlemine eleştiri

Madrid

Galatasaray'ın Kolombiyalı futbolcusu Radamel Falcao, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla birlikte maçlarda alınan bazı önlemleri ve tavsiyeleri eleştirdi.

Falcao, resmi twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Futbolun dönüşünü görerek soruyorum: Gol sevincinde sarılmaya izin vermeyecek teknik bir sebep var mı? Tüm maç boyunca sürekli temas halindeyiz. Köşe atışlarında defans oyuncuları senin üzerindeler! Barajlarda herkes yan yana" ifadelerini kullandı.

Futbolda Kovid-19'dan dolayı bazı Avrupa liglerinde ertelenen maçların oynanması için hazırlıklar başlatılırken, Almanya'da maçlar bugün kaldığı yerden başladı. Gol atan bazı futbolcular sevincini sosyal mesafe kuralına uyarak yaptı.

Kovid-19'dan dolayı maçlara bazı yeni kurallar getiren Almanya Futbol Federasyonu, futbolcuların gol sonrasında birbirlerine sarılıp sevinç gösterisi yapmamalarını tavsiye etmişti.

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