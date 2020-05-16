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Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Zola: Futbol, bir terapi görevi görebilir

İtalyan teknik direktör Gianfranco Zola, futbolun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde bir terapi görevi görebileceğini söyledi.

Abdulkadir Karakaya   | 16.05.2020
Zola: Futbol, bir terapi görevi görebilir

Ankara

 İtalyan teknik direktör Gianfranco Zola, Corriere dello Sport'a verdiği demeçte, İtalya'da liglerin tamamlanmasını arzuladığını belirterek, "Sezona devam edilip edilmeyeceğini henüz bilmiyoruz ama umarım devam eder. Devam etmemesi adaletsizlik olur." ifadelerini kullandı.

Dünyadaki belirsizlik ortamının sporu da ekonomik olarak etkilediğini kaydeden İtalyan teknik adam, süreci iyileştirme adına katkıda bulunmaları gerektiğini dile getirdi.

Salgın nedeniyle maçların ertelendiğini hatırlatan Zola, futbolu özlediklerini vurgulayarak, "Futbol, bir terapi görevi görebilir çünkü sizin modunuzu yükseltiyor. Futbol sadece yeniden canlanmanın değil normale dönüşün de sembolik bir göstergesi." yorumunu yaptı.


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