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Spor, Futbol, Koronavirüs

Sivasspor'da teknik heyet ve futbolcularda Kovid-19'a rastlanmadı

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da teknik ekip, futbolcu ve çalışanlara uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı açıklandı.

Halife Yalçınkaya   | 16.05.2020
Sivasspor'da teknik heyet ve futbolcularda Kovid-19'a rastlanmadı

Sivas


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da teknik ekip, futbolcu ve çalışanlara uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı açıklandı.

Sivasspor Kulübünden yapılan açıklamada, Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'nde futbolcu, teknik heyet, idari kadro, destek ekibi ile tesislerde ve stadyumda görevli personelin Kovid-19 testlerinin negatif çıktığı belirtildi.

Açıklamada, "A takım futbolcularımıza, teknik heyetimize, idari kadromuza, destek ekibimize, tesislerimizde ve stadyumda görevli olan tüm personellerimize yapılan Kovid-19 testleri sonuçlanmış ve hiçbir pozitif vakaya rastlanmamıştır." denildi.

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