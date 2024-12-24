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Spor, Futbol

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, ikas Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Emre Doğan  | 24.12.2024 - Güncelleme : 24.12.2024
Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, PFDK'ye sevk edildi

İstanbul

TFF'den yapılan açıklamada, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Eyüpspor-Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Turan'ın sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle tedbirli olarak disipline gönderildiği belirtildi.

Ligin 17. haftasında yapılan müsabakalarda yaşanan disiplin ihlalleri gerekçesiyle Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Eyüpspor, Net Global Sivasspor, Bellona Kayserispor, Atakaş Hatayspor ve Adana Demirspor'un PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.

Hataysporlu futbolcu Cengiz Demir ile Trabzonspor Antrenörü Gökhan Kandemir'in de çeşitli sebeplerle tedbirli olarak disipline gönderildiği kaydedildi.

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