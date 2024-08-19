Eyüpspor 3 puanı 4 golle aldı

İstanbul
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında ikas Eyüpspor, Sipay Bodrum FK'yi konuk etti.
Maçın 29. dakikasında Umut Meraş'ın savunma arkasına pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Emre Akbaba'nın bekletmeden şutunda savunmanın ayak koyduğu meşin yuvarlak üstten kornere çıktı.
Aynı dakikada Emre Akbaba'nın kullandığı köşe atışına altıpasın sağında iyi yükselen Robin Yalçın'ın kafa vuruşunda top, kaleci Sousa'da kaldı.
30. dakikada Sipay Bodrum FK öne geçti. Üzeyir Ergün'ün sağdan ortasında altıpasın solundaki Dimitrov'un gelişine şutunda top ağlarla buluştu: 0-1.
34. dakikada Mohammed'in savunma arkasına pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Gökdeniz'in rakibinden sıyrıldıktan sonra kaleciyle karşı karşıya durumda şutunda Berke topu kornere çeldi.
44. dakikada Emre Akbaba'nın ceza sahası sağ çaprazından yerden çevirdiği topla altıpas önünde sırtı dönük buluşan Thiam'ın dönerek şutunda, savunmaya çarpan meşin yuvarlak direğin yanından kornere gitti.
İlk yarı, Sipay Bodrum FK'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci yarı
46. dakikada ikas Eyüpspor beraberliği yakaladı. Savunmadan atılan uzun pasla sol köşede topla buluşan Umut Meraş'ın ortasında Emre Akbaba'nın altıpasın gerisinden gelişine vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Sousa'dan döndü. Boşta kalan topu Bruno ağlarla buluşturdu: 1-1.
55. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Ceza sahası dışında topla buluşan Bruno'nun ara pasında ceza sahası sol çaprazında kaleciyle karşı karşıya kalan Thiam'ın şutunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 2-1.
85. dakikada sol taraftan Üzeyir Ergün'ün kullandığı köşe atışında penaltı noktası civarında iyi yükselen Puscas'ın kafa vuruşunda, top üst direkten auta çıktı.
86. dakikada ikas Eyüpspor farkı 2'ye çıkardı. Ahmed Kutucu'nun pasında ceza sahası sağ çaprazında topu kontrol eden Saiz'ın dar açıdan sert şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-1.
90+5. dakikada ev sahibi ekip bir gol daha buldu. Saiz'ın pasında sol çaprazda topla buluşan Seslar, kaleciyle karşı karşıya durumda meşin yuvarlağı Halil Akbunar'a bıraktı. Halil, topu boş kaleye gönderdi: 4-1.
Karşılaşma, ikas Eyüpspor'un 4-1 üstünlüğüyle tamamlandı.
Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş: Öncelikli hedefimiz ilk defa bulunduğumuz ligde kalıcı olmak
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Yavaş, birbirini iyi tanıyan 2 takımın karşılaştığını belirtti.
Rakiplerinin iyi yönetilen, istikrarlı bir kulüp olduğunu vurgulayan Yavaş, "Maçın ilk 30 dakikası bize maçı kaybettirebilirdi. Bu tip oynayan takımlara karşı akıllı ve organize hücum etmek gerekir ya da onların bire bir temaslarına karşılık vermek lazım ve biz bunu başaramadık. İlk 30 dakika, 2 senedir oynadığımız en kötü oyundu. İkinci devre oyun tamamen bizim istediğimiz gibi oldu. Sonuç olarak oyuncularım önemli bir geri dönüş sergiledi. Öncelikli hedefimiz ilk defa bulunduğumuz ligde kalıcı olmak. Bodrum FK, direkt rakibimizdi, 6 puanlık maçtı ve kazanmak istiyorduk. Bunu başardığımız için mutluyuz." diye konuştu.
Maça oyuncuları kendi pozisyonları dışında başlattıklarını ve bunu ilk 30 dakikadan sonra düzelttiklerini aktaran Yavaş, transferde 6 numara ve bir stoper aradıklarını da sözlerine ekledi.
Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir: İkinci yarı ligin gerçekleriyle daha fazla karşılaştık diyebilirim
İlk yarıda istediklerini yaptıklarını, iyi oynayarak çok pozisyon bulduklarını vurgulayan Taşdemir, "İkinci yarı başında yediğimiz golle inişe geçtik. İkinci yarı ligin gerçekleriyle daha fazla karşılaştık diyebilirim. Bir şeyleri toparlamamız lazım. İstatistiklere baktım, rakip ceza sahasında 24 kez topla buluşmuşuz ve 1 gol attık. Rakip 18 kez buluştu ve 4 gol attı. Bu bence çok şeyi gösteriyor. İnşallah bu doğrultuda kadro yapılanmamıza dikkat ederiz, yoksa sıkıntı yaşayabiliriz." diye konuştu.
Transferde kulüp politikaları doğrultusunda hareket ettiklerini aktaran Taşdemir, şöyle devam etti:
"Genç oyuncularımız var. Bununla beraber takımımızın iyi olması için elimizden gelen çalışmaları yapıyoruz. Oyun olarak evet iyi oynuyoruz ama yetmiyor. Bu ligin bir kalite gerçeği var. Oyuncu kardeşlerimin mücadelesi, isteği, arzusu çok iyi ama bir yerde tıkanıyoruz, bunu gidermemiz lazım. Yol yakınken bir şeyleri değiştirmemiz lazım, yoksa sıkıntı yaşayabiliriz."
"Küme" kelimesini kullanmak dahi istemediğini kaydeden Taşdemir, "Benim istediğim şey lige renk katmak. Oyun olarak yarım yarım yapıyoruz ama bunu netleştirmemiz lazım. Küme lafını dahi etmek kendi adıma istemiyorum. Renk katmak istiyoruz. Oyunumuz bundan önce beğenildi, bu takdiri yeniden yaşamak istiyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.