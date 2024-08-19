Atakaş Hatayspor ile Kasımpaşa 1-1 berabere kaldı

Mersin
12. dakikada sol kanatta topla buluşan Aytaç Kara, meşin yuvarlağı ceza sahası içerisindeki Da Costa'ya doğru ortaladı. Bu oyuncunun kafa vuruşunda, top az farkla auta gitti.
21. dakikada Hatayspor öne geçti. Bamgboye'nin pasıyla ceza sahasının sağında topla buluşan Kamil Ahmet Çörekçi, meşin yuvarlağı penaltı noktasına çıkardı. Savunmaya çarpan topu önünde bulan Fernandes, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.
43. dakikada Kasımpaşa, rakip ceza sahasında etkili oldu. Ceza sahası içerisinde topla buluşan Hajradinovic, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun plasesinde, Erce Kardeşler ayağıyla topu kornere çeldi.
44. dakikada Kasımpaşa'nın kullandığı kornerde arka direkte Fall'ın kafa vuruşunda, Erce Kardeşler topu çizgiden çıkardı. Kale önünde oluşan karambolün sonunda Hatayspor savunması meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
55. dakikada Hajradinovic ceza sahası önünde rakiplerini çalımlayarak topu yanındaki Da Costa'ya çıkardı. Bu oyuncunun vuruşunda, kaleci Erce Kardeşler topu çeldi, altıpasın içerisinde kalan meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.
60. dakikada sağ taraftan ceza sahasına giren Fall, meşin yuvarlağı penaltı noktası civarındaki takım arkadaşlarına çıkardı, Hatayspor savunmasındaki Kamil Ahmet Çörekçi topu uzaklaştırdı.
72. dakikada Diack'ın pasında topla buluşan Bamgboye'nin ceza sahasına ortaladığı meşin yuvarlağa Okoronkwo dokunamadı. Top auta gitti.
88. dakikada Okoronkwo'nun pasıyla sağ kanatta topla buluşan Bamgboye, meşin yuvarlağı uzak direkteki Rivas'a gönderdi, araya giren kaleci Gianniotis topu çelerek uzaklaştırdı.
90+1. dakikada Kasımpaşa beraberliği yakaladı. Kullanılan korner sonrası ceza sahasında havalanan topu kaleci Erce Kardeşler uzaklaştırmaya çalıştı. Topu önünde bulan Da Costa, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.
Karşılaşma 1-1 sona erdi.
Hatayspor cephesi
Pulat, Mersin Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, rakibin savunma arkası koşuları üzerinde çalıştıklarını ve maçta da bu atakları engellemede başarılı olduklarını belirtti.
Ceza sahasında aksiyon gösterdiklerini dile getiren Pulat, karşılaşmada net goller kaçırdıklarını anlattı.
Ekip olarak derslerine çok iyi çalıştıklarını anlatan Pulat, şunları kaydetti:
"Ekibimle beraber 14-15 saat tüm mesaimizi 'Rakibi nasıl ekarte ederiz, nasıl skor alırız' ona göre çalışıyoruz. Bunu da takımımız görüyor. Takımımız sahada yürekli ve isteyen geri bildirim veriyor. Genç bir takımız. Bu takım son dakikada 3 puanı kaybetmedi, yarın için önemli ders kazandı. Kaybeden değiliz, kazananız. Bir puana sevinemiyoruz. Bu ligde Hatayspor güzel oyun, geleceğe yönelik potansiyel oyuncularıyla keyifli futbol izlettirecek."
Kasımpaşa cephesi
Kasımpaşa'nın yardımcı antrenörü Barış Kanbak, sıcak havada zorlu bir maç oynadıklarını ifade etti.
İlk yarıda kontrollü oyun oynamayı planladıklarını anlatan Kanbak, rakibe çok fazla topla oynama şansı verdiklerini vurguladı.
Geriye düştükten sonra risk aldıklarına değinen Kanbak, şöyle konuştu:
"Maçın son 10 dakikasında daha baskılı oynadık. Devre arasında bütün herkes sakinleşti. Oyuna yön vermesi gereken taraf bizdik. İkinci yarıda çok fazla gol pozisyonuna girmesek de bunu hissettirmiştik. Çünkü rakibimiz tek plandan gidiyordu. İkinci yarıda biraz daha topla oynayan taraf olduk. Maçın sonuna kadar sonuç bulamadık. Maçın sonunda şanslıydık. Şanslı olduğumuz pozisyonda da gol bulduk. Böyle hava şartlarında iki takım için 1 puan iyidir. Kaybetmediğimiz için mutluyuz. Önümüzdeki hafta maçlarımızı geliştirerek devam edeceğiz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.