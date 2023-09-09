EURO 2024 Elemeleri'nde 6. hafta heyecanı yarın oynanacak maçlarla başlayacak

Ankara
Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde düzenlenecek turnuvaya katılacak takımların belirleneceği eleme gruplarının 6. haftasında, 23 karşılaşma oynanacak.
D Grubu 5. hafta maçında Ermenistan ile 1-1 berabere kalan Türkiye, 6. hafta mücadelesini bay geçecek.
Elemelerde 6. hafta maçlarının (TSİ) programı şöyle:
Yarın:
B Grubu:
21.45 Yunanistan - Cebelitarık
21.45 İrlanda Cumhuriyeti - Hollanda
E Grubu:
19.00 Faroe Adaları - Moldova
21.45 Arnavutluk - Polonya
G Grubu:
19.00 Karadağ - Bulgaristan
21.45 Litvanya - Sırbistan
H Grubu:
16.00 Kazakistan - Kuzey İrlanda
19.00 Finlandiya - Danimarka
21.45 San Marino - Slovenya
11 Eylül Pazartesi:
D Grubu:
19.00 Ermenistan - Hırvatistan
21.45 Letonya - Galler
J Grubu:
21.45 İzlanda - Bosna Hersek
21.45 Portekiz-Lüksemburg
21.45 Slovakya - Lihtenştayn
12 Eylül Salı:
A Grubu:
21.45 Norveç - Gürcistan
21.45 İspanya - Güney Kıbrıs Rum Kesimi
C Grubu:
21.45 İtalya - Ukrayna
21.45 Malta - Kuzey Makedonya
F Grubu:
21.45 Belçika - Estonya
21.45 İsveç - Avusturya
Grup I:
21.45 İsrail - Belarus
21.45 Romanya - Kosova
21.45 İsviçre - AndorraAnadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.