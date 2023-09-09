Dolar
26.85
Euro
28.74
Altın
1,919.22
ETH/USDT
1,630.60
BTC/USDT
25,830.00
BIST 100
8,325.30
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda düzenlenen Fenerbahçe Kulübü Tüzük Tadil Kongresi’nde konuşuyor.
logo
Spor, Dünyadan Spor

Milli özel atletler, Avrupa Şampiyonası'nda takım halinde ikinci oldu

İtalya'da devam eden Down Sendromlular Avrupa Şampiyonası'nın yedinci gününde atletizm milli takımı, 6'sı altın 16 madalya kazanırken toplamda 31 madalya ile Avrupa ikincisi olmayı başardı.

Fatih Çakmak  | 09.09.2023 - Güncelleme : 09.09.2023
Milli özel atletler, Avrupa Şampiyonası'nda takım halinde ikinci oldu

Padova

Padova kentinde Stadio Colbacchini Stadı'nda gerçekleştirilen yarışlarda Türkiye'yi temsil eden sporculardan Dilara Çevik cirit atmada altın, Münevvere Yılmaz bronz madalyanın sahibi oldu.

Milli sporculardan Dilara Çevik, 800 metre koşuda mozaik sporcu kategorisinde gümüş, ayrıca 200 metre koşuda da gümüş madalya elde etti. Atletizmde kadınlarda 800 metre koşuda Kardelen Demir gümüş, Münevvere Yılmaz ise bronz madalya kazandı. 1500 metre yürüyüş kategorisinde ise Münevvere Yılmaz ise 2. olarak kürsüye çıktı.

Erkeklerde de milli sporculardan Ramazan Ünlü cirit atma ile 1500 metre yürüyüş kategorisinde iki bronz madalya kazandı. 800 metre mozaik kategorisinde Emirhan Akçakoca altın, Ali Topaloğlu bronz madalyanın sahibi oldu. Ali Topaloğlu gülle atmada ise altın madalya kazandı. Emirhan Akçakoca ayrıca uzun atlamada altın madalyanın sahibi oldu.

Erkekler 200 metre koşuda ise yine Emirhan Akçakoca altın, Ali Topaloğlu gümüş madalya elde etti. Emirhan Akçakoca, 1500 metre yürüyüş kategorisinde de altın madalya kazanma başarısı gösterdi.

Atletizmde milli sporcular bugün 6 altın, 5'şer gümüş ve bronz madalya kazandı. Organizasyonda milli atletler bireysel olarak toplamda 15 altın, 8 gümüş, 8 bronz olmak üzere takım halinde 31 madalya ile Avrupa ikincisi olmayı başardı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanlığı, Afrika Birliği'nin G20 daimi üyesi olmasını memnuniyetle karşıladı
Emine Erdoğan, G20'ye katılan liderlerin eşleriyle ziyaretlerde bulundu
Eminönü'nde İETT otobüsü tramvaya çarptı
THY, Fas'a uçuşu olan yolcularına ülkedeki deprem nedeniyle ilave haklar tanıdı
Osmaniye'de orman yangını çıktı

Benzer haberler

Milli özel atletler, Avrupa Şampiyonası'nda takım halinde ikinci oldu

Milli özel atletler, Avrupa Şampiyonası'nda takım halinde ikinci oldu

Özel masa tenisi sporcularından Avrupa Şampiyonası'nda biri altın 3 madalya

Milli özel judoculardan tarihi başarı

Türkiye birincisi işitme engelli milli atlet dünya şampiyonluğuna odaklandı

Türkiye birincisi işitme engelli milli atlet dünya şampiyonluğuna odaklandı
Özel sporcu milli atlet Emirhan Akçakoca'dan Avrupa Şampiyonası'nda dünya rekoru

Özel sporcu milli atlet Emirhan Akçakoca'dan Avrupa Şampiyonası'nda dünya rekoru
Down Sendromlu Futsal Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi

Down Sendromlu Futsal Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet