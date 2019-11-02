Eskişehirspor Kulübünde olağanüstü kongre kararı

Eskisehir
Eskişehirspor Kulübü'nün internet sitesinde yer alan açıklamada, olağanüstü seçimli genel kurul toplantısının 17 Kasım Pazar günü saat 15.00'te Hasan Polatkan Kültür Merkezi'nde yapılmasına, ilk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde kongrenin 24 Kasım Pazar günü aynı yer ve saatte gerçekleştirilmesine karar verildiği kaydedildi.
Eskişehirspor'un 13 Ekim'de yapılan olağanüstü kongresinde kulüp başkanlığına yeniden Osman Taş seçilmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.