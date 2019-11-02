Euro
6.37
Dolar
5.71
BIST 100
98,462.73
Altın
1,513.95
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Galatasaray'da gözler Şampiyonlar Ligi'ne çevrildi

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu dördüncü haftasında 6 Kasım Çarşamba günü İspanya deplasmanında Real Madrid'le yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Erkan Tiryaki   | 02.11.2019
Galatasaray'da gözler Şampiyonlar Ligi'ne çevrildi Fotoğraf: İsa Terli / AA

İstanbul

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu dördüncü haftasında 6 Kasım Çarşamba günü İspanya deplasmanında Real Madrid'le yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Süper Lig'in 10. haftasında dün Çaykur Rizespor'u 2-0 yenen sarı-kırmızılılar, Real Madrid maçının ilk antrenmanını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde yaptı.

Çaykur Rizespor maçında tam süre alan oyuncuların yenilenme çalışması yaptığı antrenmana diğer futbolcuların, koordinasyon ve sürat çalışması yaparak başladığı belirtildi. Antrenmanın dayanıklılığa yönelik çift kale oyunla sona erdiği kaydedildi.

Yarını izinli geçirecek sarı-kırmızılılar, Real Madrid maçı hazırlıklarını 4 Kasım Pazartesi günü Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Şener Özbayraklı'nın sağ arka adalesinde zorlanma

Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Şener Özbayraklı'nın sağ arka adalesinde ileri derece zorlanma tespit edildiği açıklandı.

Tedavisine başlanan Şener'le ilgili çekilecek MR sonucu detaylı açıklama yapılacağı aktarıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AB Türkiye karşıtlığında 'birlik' oldu
Körfez'in Barış Pınarı yalanları
Brexit kaosunda ikinci erken seçim
Fırat'ın doğusunda stratejik hesaplar
Belirsizlik çağının eşiğinde toplumsal isyanlar

Benzer haberler

Galatasaray'da gözler Şampiyonlar Ligi'ne çevrildi

Galatasaray'da gözler Şampiyonlar Ligi'ne çevrildi

Yeni Malatyaspor, deplasmanda Kasımpaşa'yla karşılaşacak

Fenerbahçe, Kayseri deplasmanında

Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi'den eski yönetime tepki

Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi'den eski yönetime tepki
Galatasaray sahasında kazandı

Galatasaray sahasında kazandı
Galatasaray Yunus Akgün ile sözleşmeyi uzattı

Galatasaray Yunus Akgün ile sözleşmeyi uzattı