Erzurumspor tek golle kazandı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında sahasında konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 mağlup ederek ligdeki ilk galibiyetini aldı.

Fotoğraf:AA/Fahrettin Gök

ERZURUM

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında sahasında konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 mağlup ederek ligdeki ilk galibiyetini aldı.

"Müthiş bir gol attı"

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 yenen Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un teknik direktörü Mehmet Özdilek, bu sonucun kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.

Özdilek, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, sezonun ilk galibiyetini aldıklarını hatırlatarak, "Kazanamamanın getirdiği ciddi baskı çok net şekilde görülüyor. Özellikle bunu ilk yarı çok hissettik." dedi.

Kilitlenen oyunda bireysel özelliklerini çok fazla sahaya yansıtamadıklarına dikkati çeken Özdilek, "Buna rağmen rakibe pozisyon vermedik. İkinci yarı oyuncularla konuştuğumuzda, rakibi biraz daha geri itmemiz ve bireysel özelliklerimizi sahaya yansıtmamız gerektiğini söyledim." diye konuştu.

Özdilek, koşu kalitesinin önceki maçlara göre çok daha iyi olduğunu vurgularken, 5 günlük sürede yaptıklarının karşılığını almanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Başarılı oyunlarından dolayı futbolcularına teşekkür eden Özdilek, "Yüreklerini ortaya koydular. Seyircilere teşekkür ediyorum. Özellikle ikinci yarı iç saha avantajını kullanmamızı sağladılar. Daha aktif olmaları gerekiyor. İşimiz bitti mi? Hayır. Sadece bir maç kazandık. Bu maçın hikayesi kaybetmemekti. Taylan'ın golü antrenmandakinin aynısı oldu. Müthiş bir gol attı." değerlendirmesinde bulundu.

Bakkal: Ben şahsen keyif almadım

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, iki taraf için de kötü bir maçın oynandığını belirtti.

İki takımın da üretken olamadığını aktaran Bakkal, "İki takımın da oynadığı futboldan ben şahsen keyif almadım. Daha iyi oynayan, isteyen Erzurum Büyükşehir Belediyespor'du. Hedef tabii ki 5'te 5 yapmaktı. Bazen rehaveti önleyemiyorsunuz. Buraya geldiğimizde 2 sakatımız çıktı. Son 4 karşılaşmamızı kazandıktan sonra böyle bir maç bize yakışmıyor. Üretkenliğimiz yoktu. Önde top tutamadık. Rakibimizin ilk galibiyeti. Onları tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

İlk yarı

23. dakikada Bobo'nun pasıyla sol çaprazda ceza sahası içinde topla buluşan Fernandes'in sert şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

25. dakikada Aytemiz Alanyaspor gole çok yaklaştı. Sol çaprazda topla buluşan Fernandes'in çalım atarak girdiği ceza sahası içinde uzak direğe çektiği şutta meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

34. dakikada ceza yayının sağ çaprazında topla buluşan Büyükşehir Belediye Erzurumsporlu Auremir'in direk kaleye çektiği şutta top auta gitti.

45+4. dakikada mavi-beyazlı ekip gole çok yaklaştı. Sol çaprazdan Sunu'nun ceza sahasına yaptığı ortada kale önünde topla buluşan Kone, müsait pozisyonda topa iyi vuramadı, kaleci Haydar Yılmaz topu kontrol etti.

Müsabakanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

İkinci yarı

48. dakikada sol çaprazda topla buluşan Özer Hurmacı, Merih Demiral'ı geçtikten sonra yakın direğe çektiği şutta meşin yuvarlak kaleci Haydar Yılmaz'da kaldı.

54. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor öne geçti. Sol çaprazdaki Özer Hurmacı'nın pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Taylan Antalya'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0

58. dakika Büyükşehir Belediye Erzurumspor ikinci gole çok yaklaştı. Taylan Antalyalı'nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Sunu'nun sağ çaprazdan çektiği şutta meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

66. dakikada sağ çaprazda topla buluşan Villafanez'in sert şutunda kaleci Sehic güçlüklü topu çıkardı.

84. dakikada Merih Demiral'ın savunmadaki hatası nedeniyle ceza sahası içinde topla buluşan Thy'in kalecinin üzerinden yaptığı aşırtma vuruşta, meşin yuvarlak direkten döndü.

Müsabaka, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Muhabir: Yunus Okur



