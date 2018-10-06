Bursaspor ilk galibiyetini aldı

Fotoğraf:AA/Ali Atmaca

BURSA

Spor Toto Süper Lig'in 8. hafta maçında Bursaspor, sahasında MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti.

"Bugün çok iyi mücadele edemedik"

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Bursaspor'a 1-0 mağlup olan MKE Ankaragücü'nün teknik direktörü İsmail Kartal, karşılaşmada iyi mücadele edemediklerini söyledi.

Kartal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, maçın başında istenmeyen sakatlıkların olduğunu dile getirdi.

Yapılan değişikliklerin ardından oyundaki bütünlüğü kaybettiklerini belirten Kartal, bu yüzden dağıldıklarını ifade etti.

Sahaya istediklerini yansıtamadıklarını vurgulayan Kartal, şöyle konuştu:

"Bugün çok iyi mücadele edemedik ve oynayamadık. Rakipte de eksikler vardı. Onlar golü bulduktan sonra oyunu kontrol edip başka goller bulmak için çabaladılar. Sonuçta bugün mağlup olduk. Elimizdeki oyuncularla en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Milli maç arasında iyi çalışıp, sakatlıkları da gidermek için yoğun çaba içerisine gireceğiz. Bunları giderdikten sonra Malatya maçında en iyi şekilde sahaya çıkmak istiyoruz. İyi oynamadık. Taraftarlarımızdan özür diliyoruz. Malatya maçında iyi oynayarak kendimizi affettirmek istiyoruz."

"Antrenman sahamız yok, ekonomik sıkıntılar had safhada"

Kartal, takımdaki maddi sorunların devam ettiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Şu anda en sıkıntılı teknik direktör benim. Antrenman sahamız yok, ekonomik sıkıntılar had safhada. Bu şartlarda Ankaragücü için mücadele etmeye çalışıyoruz ayrıca sakatlıklarımız var. Çıkış arıyoruz. Geçen seneden bugüne kadar sıkıntılarımız devam ediyor. Geçen sene yerli oyuncularımız çoktu, konuşarak çözüyorduk. Yabancı oyunculara bunları anlatamazsın. Biz onlara anlatıyoruz ama bir yere kadar. Ben bunları bir yerden sonra söylemek zorundayım. Elimizden geldiği kadar çocuklarla konuşarak bu işlerin düzeleceğini, bir şekilde ekonomik sıkıntıların giderilebileceğini söylüyoruz. Bugünkü mağlubiyeti buna da bağlamak yanlış. Futbolcu takımına sahip çıktığında camiası için mücadele eder, parayı düşünmez. Bizde bu eksikti."

"Kazanmamız gereken bir maç olduğunu konuştuk"

Bursaspor'un teknik direktörü Samet Aybaba, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, kazanmaları gereken bir maçı geride bıraktıklarını dile getirdi.

Maçtan önce oyuncularını galibiyete kenetlediğini belirten Aybaba, "Coşkulu oynamamız gereken değil, kazanmamız gereken bir maç olduğunu konuştuk. İlk yarı çok iyi oynadık ve gol de attık. Golden sonra bir tane daha atabilseydik, oyun çok farklı yerlere gidebilirdi." ifadelerini kullandı.

Oyuncularını aldıkları galibiyetten dolayı kutlayan Aybaba, şöyle konuştu:

"Kimse için kolay değildi. Hepimiz çok zorlandık. Her şey bitti mi? Bence yeni başlaması lazım. Yedi maç galip gelememek Bursa'daki hiç kimse için kolay değil. 7-8 haftada bir galibiyet alıp, coşkuyla kutlamak bize yakışmaz. Eksiklerimiz, sakatlarımız var. Bu haftaki boşlukta çalışıp, önümüzdeki süreçte daha iyi yerlere gelebiliriz. Takımın eksikleri var, sakatlarımız var. Ramazan Keskin son antrenmanlarda, 'Beni oynat.' diye gözümün içine bakıyordu. Çok beğendim. Burak Kapacak da rüyadan uyanamadı. Bu bir rüya. 19 yaş altı takımında oynarken, birden kendisini burada buldu. Bu tür oyuncuları fazla abartmayalım, geliştirmeye çalışalım."

Aybaba, bir gazetecinin, Video Yardımcı Hakem "VAR" sisteminden dolayı iki golünüz iptal edildi. Bu konu hakkındaki yorumuz nedir?" sorusuna ise, "Beni bitirdi." cevabını verdi.

İlk yarı

7. dakikada ceza alanı ön çizgisinde MKE Ankaragücü oyuncularından seken topu kontrol eden Sakho, meşin yuvarlığı kalecinin solundan filelere yolladı. Maçın hakemi Özgür Yankaya, Video Yardımcı Hakem "VAR" kararıyla pozisyon öncesinde Bursasporlu Stancu'nun, Alihan Kubalas'a faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etti.

22. dakikada MKE Ankaragücü yarı alanının ilk metrelerinde topla buluşan Ramazan Keskin'in savunmanın arkasına gönderdiği topla buluşan Umut Meraş, yaptığı kafa vuruşuyla kalecinin üstünden meşin yuvarlığı ağlara gönderdi: 1-0.

42. dakikada hızlı gelişen Bursaspor atağında topla buluşan Stancu, içeri doğru kat eden Aytaç Kara'yı ceza sahası ön çizgisinde topla buluşturdu. Aytaç Kara'nın sert şutu kalenin üstünden auta gitti.

Maçın ilk yarısı Bursaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Karşılaşma öncesinde, Batman'ın Gercüş ilçesi kırsalında düzenlenen hain terör saldırısında şehit olan askerler için saygı duruşunda bulunuldu.

Öte yandan, iki takım oyuncuları, taraftarların tezahüratı sonucu ele ele tribünleri selamladı.

İkinci yarı

54. dakikada Bursaspor gole yaklaştı. Kendi yarı alanından gelen uzun topla buluşan Sakho'nun yaptığı vuruş, kaleci Hopf'dan sekip kaleye doğru yöneldi. Kone'nin son anda müdahale ettiği meşin yuvarlak, direğe çarpıp kornere çıktı.

65. dakikada MKE Ankaragücü kontra atağında sol kanatta topla buluşan Bifouma, hızla kaleye yöneldi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Bifouma'nın dar açıdankaleye paralel yaptığı vuruş çerçeveyi bulmadı ve Bursaspor defansı topu uzaklaştırdı.

83. dakikada kendi yarı sahasından gelen topla buluştuktan sonra Moulin'den sıyrılan Lima'nın sol çaprazdan şutunda kaleci Hopf, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

85. dakikada MKE Ankaragücü defansından seken topu iyi kontrol eden Sakho, pasını sağ kanattan ceza alanına koşu yapan Lima'nın önüne bıraktı. Rahat pozisyonda topa iyi vuramayan Lima'nın şutunda kaleci Hopf, meşin yuvarlağı zorlanmadan kontrol etti.

90. dakikada sol kanattan Latovlevici'nin ceza alanına içine yaptığı ortada topla buluşan Lima, meşin yuvarlığı kalecinin sağından filelere gönderdi. Maçın hakemi Özgür Yankaya, Video Yardımcı Hakem "VAR" kararıyla Lima'nın ofsaytta olduğu gerekçesiyle golü iptal etti.

Müsabaka, Bursaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Muhabir :Sergen Sezgin



