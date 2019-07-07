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Spor, Futbol

Erol Bedir'den transfer açıklaması

Kayserispor Kulübü Başkanı Bedir, "Fransız oyuncu Poulain önümüzdeki hafta içi Kayseri'ye gelecek ve burada bir görüşme gerçekleştireceğiz. Görüşmenin ardından her şey netleşecek." dedi.

Murat Asil   | 07.07.2019
Erol Bedir'den transfer açıklaması

Kayseri

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor'da Başkan Erol Bedir, Fransız savunma oyuncusu Benoit Poulain ile ilgilendiklerini ancak henüz anlaşma sağlamadıklarını söyledi.

Bedir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 31 yaşındaki savunma oyuncusu Benoit Poulain ile 2 yıllık anlaşma sağladıkları yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Geçen sezonu Belçika'nın Brugge takımında geçiren Benoit Poulain'a ilgilerinin olduğunu ifade eden Bedir, "Bugün birçok medya organında Fransız oyuncu ile 2 yıllık anlaşma sağladığımız yönünde haberler çıktı. Bizim bu oyuncuya ilgimiz var, görüşüyoruz ama henüz bir anlaşma sağlanmış değil. Benoit Poulain önümüzdeki hafta içi Kayseri'ye gelecek ve burada bir görüşme gerçekleştireceğiz. Görüşmenin ardından her şey netleşecek." diye konuştu.


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