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Spor

Er meydanına sakat çıktı yine de güreşi kazandı

658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde küçük boyda mücadele eden bir pehlivan, ayağı sakat olarak çıktığı final maçını kazandı.

Salih Baran,Özgün Tiran   | 07.07.2019
Er meydanına sakat çıktı yine de güreşi kazandı

Edirne

658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde küçük boyda mücadele eden bir pehlivan, ayağı sakat olarak çıktığı final maçını kazandı.

Bursalı Orçun Kumaş ile Antalyalı Osman Kan, küçük orta küçük boy finalinde karşılaştı.

Dünkü müsabakada ayağı çıkan Osman Kan, ayağı sargılı olarak finalde er meydanındaki yerini aldı.

Zaman zaman acı çektiği görülen pehlivan, rakibini büyük bir mücadele ile yenerek boyunun şampiyonu oldu.

Sarayiçi Er Meydanı'nda Türk bayrağı gezdirildi

658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin gerçekleştirildiği Sarayiçi Er Meydanı'nda, başpehlivanlık finali öncesi büyük boyutta Türk bayrağı açıldı. 

Güreşlerde görev yapan hakemler ve sporseverlerin taşıdığı 30 metrekarelik Türk bayrağı, 56 yıllık Kırkpınar başcazgırı Şükrü Kayabaş'ın sunumu ve marşlar eşliğinde meydanda dolaştırıldı.

Dolaştırılan bayrak, tribünlerdeki güreşseverlerce ayakta selamlandı.


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