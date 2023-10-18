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Spor, Futbol

Emre Belözoğlu, teknik direktörlük kariyerinde "dalya" diyecek

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, teknik adamlık kariyerindeki 100. maçına hafta sonu İstanbulspor karşısında çıkacak.

Erkan Tiryaki  | 18.10.2023 - Güncelleme : 18.10.2023
Emre Belözoğlu, teknik direktörlük kariyerinde "dalya" diyecek

Ankara

Başarılarla dolu futbolculuk hayatından sonra teknik direktörlüğe başlayan Emre Belözoğlu, kariyerindeki önemli bir kilometre taşını geride bırakacak.

Trendyol Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü'nün başında ilk sınavına Mondihome Kayserispor karşısında çıkan ve takımına 3 puan kazandıran Emre Belözoğlu, daha önce Fenerbahçe ile Başakşehir Futbol Kulübü'nü çalıştırdı.

Fenerbahçe'yle 10, Başakşehir'le 88 maçta takımını yöneten Emre Belözoğlu, teknik direktörlük kariyerinde "dalya" diyeceği karşılaşmasına 22 Ekim Pazar günü İstanbulspor karşısında çıkacak.

99 maçın 77'sini kaybetmedi

Emre Belözoğlu, teknik adamlık kariyerinde 99 maçın 77'sini kaybetmedi.

Söz konusu 99 maçta Belözoğlu'nun takımları 52 galibiyet, 25 beraberlik ve 22 yenilgi aldı.

Fenerbahçe'yle 10 maç

Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'nin başında 10 karşılaşmaya çıktı.

Futbol bıraktığı Fenerbahçe'de 2020-2021 sezonunda sportif direktör olan Emre Belözoğlu, Erol Bulut'un takımdan ayrılmasının ardından son 10 haftada sarı-lacivertlilerin başına geçti. Fenerbahçe'yle 10 maça çıkıp 7 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgi alan Belözoğlu, şampiyonluğu 2 puanla kaçırdı ve sezonu 3. sırada tamamladı.

Medipol Başakşehir'le iyi bir dönem geçirdi

Emre Belözoğlu, Aykut Kocaman'ın istifasından sonra Ekim 2021'de Başakşehir'in başına geçti.

Ligin en alt sıralarından aldığı İstanbul ekibini sezon sonunda 4. yapan Emre Belezoğlu, takımına Avrupa biletini kazandırdı. Geçen sezonu da Başakşehir'le geçiren ve takımını Ziraat Türkiye Kupası'nda final oynatıp, ligde 5. yapan Belözoğlu, bu sezona ise istediği başlangıcı yapamadı.

İlk 3 maçta da Başakşehir'le puan alamayan Belözoğlu, 4. haftanın sonunda görevini bıraktı ve 8. haftada MKE Ankaragücü'nün başına geçti.

Belözoğlu yönetiminde Başakşehir, toplam 88 maçta 44 galibiyet, 23 beraberlik ve 21 yenilgi aldı.

Performansı

43 yaşındaki teknik adamın 99 maçlık teknik adamlık performansı şöyle:

OrganizasyonOGBM
Süper Lig78411819
Türkiye Kupası7331
Avrupa kupaları14842
TOPLAM99522522

NOT: Deprem nedeniyle 2022-2023 sezonunda Hatayspor ve Gaziantep FK'ya karşı alınan 3-0 hükmen galibiyetler istatistikte yer almamıştır.


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