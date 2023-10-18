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Spor, Futbol

Beşiktaş taraftarı Galatasaray derbisini RAMS Park'ta izleyebilecek

Beşiktaş Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile 21 Ekim Cumartesi günü deplasmanda oynanacak derbi karşılaşmasında taraftarlarının tribünde yer alacağını duyurdu.

Hilmi Sever  | 18.10.2023 - Güncelleme : 18.10.2023
Beşiktaş taraftarı Galatasaray derbisini RAMS Park'ta izleyebilecek

İstanbul

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında, 21 Ekim Cumartesi günü saat 19.00’da Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde oynanacak Galatasaray-Beşiktaş müsabakası için toplanan İstanbul İl Spor Güvenlik Kurulu, taraftarlarımızın deplasman tribününde yer almalarına karar vermiştir." ifadeleri yer aldı.

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