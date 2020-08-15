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Spor, Futbol

Emre Belözoğlu futbol kariyerini noktaladı

Emre Belözoğlu, yazdığı mektupla profesyonel futbol kariyerini noktaladığını açıkladı.

Hilmi Sever   | 15.08.2020
Emre Belözoğlu futbol kariyerini noktaladı

Istanbul

Türk futbolunun önemli isimlerinden, Fenerbahçe Kaptanı Emre Belözoğlu, yazdığı mektupla profesyonel futbol kariyerini sonlandırdığını açıkladı. 

Emre Belözoğlu'nun, AA'ya yolladığı futbola veda mektubunda, şu ifadeler yer aldı:

"Çocukluğumda Yedikule İmrahor'un, o güzel küçük sokaklarında tek bir hayalim vardı, futbolcu olmak. Başka hiçbir hayal kurmadım. 'Kader gayrete aşıktır' derler, ne hayal ettim ise yüce Mevlam fazlasıyla verdi. Hamdolsun her bir salisesince...

Zeytinburnuspor minik takımında başlayan futbolculuk hayalimi bugün itibarıyla Allah'a hamdederek bırakıyorum. Zeytinburnuspor, Galatasaray, Inter, Newcastle United, Atletico Madrid ve Başakşehir kulüplerine, tüm bu büyük camialara gönül vermişlere, çalıştığım tüm yönetici büyüklerime, teknik direktörler ve ekiplerine, kulüp çalışanları ve kader birlikteliği yaptığım, beraber oynadığım bütün futbolcu abilerime, arkadaşlarım ve kardeşlerime teşekkür ediyorum. Her anı kıymetliydi, sağolun. Hayatımın en güzel ve aynı zamanda zorlu süreçlerinde bana hep destek olan canım anneme, babama, kardeşime ve sevgili eşime, her baktığımda içime huzur veren canım evlatlarıma da sonsuz teşekkürler... 

Ve Büyük Fenerbahçe... Bugün senin herkese nasip olmayan çınarının altında, Çubuklu ile bir hayali, bir sevdayı bırakıyorum. Ne büyük şerefti senin forman için mücadele etmek. Beni sokakta yürürken hep özel hissettiren, benimle ağlayan benimle gülen büyük Fenerbahçe taraftarına şükranlarımı sunuyorum. Sizi asla unutmayacağım. Bu süre zarfında çalışma fırsatı bulduğum tüm yönetici büyüklerime, hocalarıma, kulüp çalışanlarına ve futbolcu arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Sizinle beraber Çubuklu için mücadele etmek büyük bir şerefti, Allah hepinizden razı olsun. Hüzünleri, sevinçleri, tüm bana kalanlarıyla futbola veda ediyorum. Futbola gönül vermiş herkes beni anlayacaktır. Zor bir karar olsa da hayatın gerçekleri olduğunu biliyorum. Her bir veda mutlak bir başlangıça vesiledir. Futbola, samimiyetle bağlandığım bütüne değerlerime katkı vermeye, Allah nasip ettiği ölçüde devam edeceğimi söyleyerek cümlelerimi bitiriyorum. Allah'a emanet olun Hoşçakalın."

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