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Premier Lig'de sezonun en iyi teknik direktörü Jürgen Klopp

Premier Lig'de 2019-2020 sezonunun en iyi teknik direktörü ödülünü Jürgen Klopp kazandı.

Mutlu Demirtaştan   | 15.08.2020
Premier Lig'de sezonun en iyi teknik direktörü Jürgen Klopp

Istanbul

İngiltere Premier Lig'de 2019-2020 sezonunun en iyi teknik direktörü ödülünü, Liverpool'un Alman çalıştırıcısı Jürgen Klopp kazandı.

Premier Lig'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre sezonun en iyi teknik direktörü ödülü, taraftarlar ve futbol uzmanlarından oluşan jürinin oylarıyla belirlendi.

Oylamada Chelsea'den İngiliz Frank Lampard, Leicester City'den Kuzey İrlandalı Brendan Rodgers ve Sheffield United'dan İngiliz Chris Wilder'ı geride bırakan 53 yaşındaki Klopp, ödülü kazanan ilk Alman teknik direktör oldu.

Klopp yönetimindeki Liverpool, ligde 99 puan toplayarak 30 yıl sonra şampiyonluğa ulaşmıştı.

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