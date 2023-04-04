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Spor, Futbol

Dursun Özbek ve Ahmet Nur Çebi, PFDK'ye sevk edildi

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edildi.

Bozhan Memiş  | 04.04.2023 - Güncelleme : 04.04.2023
Dursun Özbek ve Ahmet Nur Çebi, PFDK'ye sevk edildi

İstanbul

TFF'den yapılan açıklamaya göre Hukuk Müşavirliği, Dursun Özbek'i sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle, Ahmet Nur Çebi'yi de sportmenliğe aykırı hareket ile hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamaları nedeniyle disiplin kuruluna verdi.

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur sportmenliğe aykırı hareketten, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ ve Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak ise hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamaları nedeniyle disipline gönderilen isimler oldu.

5 kulüp PFDK'ye sevk edildi

Süper Lig'den Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Yukatel Kayserispor, PFDK'ye sevk edilen kulüpler oldu.

Galatasaray, çirkin ve kötü tezahüratın yanı sıra kulüp sosyal medya hesabından yapılan açıklamalar suretiyle sportmenliğe aykırı hareketten kurula sevk edildi.

Trabzonspor çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle, Fenerbahçe ve Yukatel Kayserispor da çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları nedeniyle kurula gönderildi.

Beşiktaş Kulübü de dün resmi sitesinden yaptığı açıklama nedeniyle sportmenliğe aykırı hareket ile hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar sebebiyle PFDK'ye sevk edildi.

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