MKE Ankaragücü, kupada 23 yıl sonra yarı finale çıktı

Ankara
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında MKE Ankaragücü, Trabzonspor'u 3-1 yenerek yarı finale yükseldi.
13. dakikada ceza sahası içinde sol çaprazda topla buluşan Sowe'un şutunda, top üstten auta gitti.
22. dakikada Trabzonspor öne geçti. Soldan gelişen konuk ekip atağında Markovic'in ara pasında penaltı noktasının önünde topla buluşan Abdülkadir Ömür, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı: 0-1.
31. dakikada sol kanattan kullanılan köşe atışında Zahid'in ceza sahasına yaptığı ortada, Sowe'un kale sahasının önünden yaptığı kafa vuruşunda, top direğin yanından dışarı çıktı.
45+1. dakikada Taylan Antalyalı'nın ceza sahasının sol çaprazından çektiği sert şutta, kaleci Uğurcan Çakır topu sağına uzanarak kontrol etti.
45+4. dakikada Emre Kılınç'ın ceza sahası dışından çektiği şutta, kaleci Uğurcan Çakır topu kornere çeldi.
İlk yarı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
51. dakikada MKE Ankaragücü beraberliği yakaladı. Taylan Antalyalı'nın ceza sahasına ortasında Sowe'un kafa vuruşunda top üst direkten oyun alanına döndü. Kale sahasının içine düşen topu bir kez daha kafayla kaleye gönderen Sowe, savunmanın müdahalesine rağmen meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 1-1.
63. dakikada Taylan Antalyalı'nın yaklaşık 30 metreden çektiği sert şutta, kaleci Uğurcan Çakır topu soluna uzanarak kornere çeldi.
69. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Zahid'in sol kanattan kullandığı köşe atışında ceza sahasına gönderdiği topa Diack'ın yaptığı kafa vuruşunda, top kaleci Uğurcan Çakır'ın müdahalesine rağmen filelere gitti: 2-1.
79. dakikada Emre Kılınç'ın pasıyla sağdan ceza sahasına giren Sowe, topu müsait durumdaki Diack'a çıkardı. Altıpasın içinde bomboş kalan Diack, müsait durumda topu auta gönderdi.
83. dakikada MKE Ankaragücü farkı 2'ye yükseltti. Atakan Çankaya'nın kendi yarı sahasından uzun oynadığı topu Chatzigiovanis kafasıyla arkasındaki Sowe'a gönderdi. Ceza sahasına giren ve topu iyi kontrol eden Sowe, düzgün bir vuruşla topu bir kez daha filelerle buluşturdu: 3-1.
Rakibini 3-1 yenen MKE Ankaragücü, yarı finale çıktı.
MKE Ankaragücü 23 yıl sonra yarı finalde
MKE Ankaragücü, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Trabzonspor'u sahasında 3-1 yenerek, 23 yıl aradan sonra yarı finale yükseldi.
Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Trabzonspor, Abdülkadir Ömür'ün golüyle 1-0 önde kapattı. İkinci yarıda oyunu rakip alana yıkan MKE Ankaragücü, Ali Sowe'un iki, Lamine Diack'ın ise bir golüyle önemli bir geri dönüşe imza atarak sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Bir önceki turda da Beşiktaş'ı eleyen MKE Ankaragücü, Trabzonspor'u da saf dışı bırakmayı başardı.
Türkiye Kupası'nı daha önce 1971-1972 ve 1980-1981 sezonunda kazanan, üç kez de finalde kaybeden sarı-lacivertliler, 1999-2000 sezonundan sonra ilk kez yarı finalde yer alma hakkı elde etti.
MKE Ankaragücü, yarı finalde yarın oynanacak Galatasaray-Medipol Başakşehir maçının galibiyle karşılaşacak.
Trabzonspor çeyrek finalde elendi
Türkiye Kupası'nı daha önce 9 kez kazanan Trabzonspor, kupaya bu sezon çeyrek finalde veda etti.
Spor Toto Süper Lig'de geçen hafta sahasında Yukatel Kayserispor'a 4-3 yenilen bordo-mavililer, son şampiyon unvanını taşıdığı ligde lider Galatasaray'ın 19 puan gerisinde bulunuyor.
Sezonu kupayla tamamlamak isteyen bordo-mavililer, bu hedefine de çeyrek finalde MKE Ankaragücü'ne yenilerek veda etti.
MKE Ankaragücü'nden 11 maç sonra gelen galibiyet
MKE Ankaragücü, Trabzonspor'u 11 maç sonra mağlup etti.
Sarı-lacivertliler, son olarak 1 Mayıs 2010'da Ankara'da yendiği rakibiyle daha sonra bu maça kadar oynadığı 11 karşılaşmayı da kazanamamıştı.
Başkent ekibi, rakibini tam 13 yıl sonra mağlup edip yarı final biletini aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.