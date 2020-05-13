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Spor, Futbol

Dünya Atletizm Birliği yeni uluslararası takvim açıkladı

Dünya Atletizm Birliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edilen ve tarihi değiştirilen organizasyonları tekrar düzenleyerek yeni bir takvim açıkladı.

Fatih Gazioğlu   | 13.05.2020
Dünya Atletizm Birliği yeni uluslararası takvim açıkladı

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Dünya Atletizm Birliği, ertelenen organizasyonların Ağustos-Ekim ayları arasında yapılacağını duyurdu. 

Buna göre yeni takvimde Elmas Lig'in iki etabı iptal edildi ve sezonluk puan sistemi bu yıl için rafa kaldırıldı.

11 etaptan oluşan Elmas Lig bu yıl 14 Ağustos’ta Monako'da başlayacak ve her yarış bireysel olarak gerçekleştirilecek.

Birlikten yapılan açıklamada, yeni takvimin Kovid-19 salgınının genel seyrine göre yapıldığı ve acil bir durumda yeniden revize edilebileceği bildirildi. Dünya Atletizm Birliği ayrıca ulusal şampiyonalar takviminin de 8-9 Ağustos'ta yapılmasını önerdi.

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