Dünya Atletizm Birliği yeni uluslararası takvim açıkladı

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Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Dünya Atletizm Birliği, ertelenen organizasyonların Ağustos-Ekim ayları arasında yapılacağını duyurdu.
Buna göre yeni takvimde Elmas Lig'in iki etabı iptal edildi ve sezonluk puan sistemi bu yıl için rafa kaldırıldı.
11 etaptan oluşan Elmas Lig bu yıl 14 Ağustos’ta Monako'da başlayacak ve her yarış bireysel olarak gerçekleştirilecek.
Birlikten yapılan açıklamada, yeni takvimin Kovid-19 salgınının genel seyrine göre yapıldığı ve acil bir durumda yeniden revize edilebileceği bildirildi. Dünya Atletizm Birliği ayrıca ulusal şampiyonalar takviminin de 8-9 Ağustos'ta yapılmasını önerdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.