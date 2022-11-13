Dolar
18.55
Euro
19.21
Altın
1,770.16
ETH/USDT
1,234.50
BTC/USDT
16,624.00
BIST 100
4,455.53
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya'ya hareketi öncesi basın toplantısı düzenliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya'ya hareketi öncesi basın toplantısı düzenliyor.
logo
Spor, Futbol

Diyarbakır'da milli maç için hazırlıklar sürüyor

A Milli Futbol Takımı'nın İskoçya ile yapacağı özel maça ev sahipliği yapacak Diyarbakır'da hazırlıklar devam ediyor.

Mehmet Sıddık Kaya   | 13.11.2022
Diyarbakır'da milli maç için hazırlıklar sürüyor

Diyarbakır

A Milli Takım seviyesinde ilk kez bir maça ev sahipliği yapacak Diyarbakır'da, Türkiye-İskoçya karşılaşması öncesi hummalı bir çalışma yürütülüyor. Stadyumun bulunduğu merkez Kayapınar ilçesinin Gençlik Spor Müdürü Mehmet Veysi Koyun yaptığı açıklamada, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Gençlik Spor İl Müdürlüğü, Yatırım Koordinasyon Başkanlığı ve Türkiye Futbol Federasyon Bölge Müdürlüğüyle koordineli bir şekilde Diyarbakır Stadyumu'nda hazırlıklar yapıldığını anlattı.

Çalışmalarda sona doğru geldiğini belirten Koyun, şöyle dedi:

"Stadyumda 9 bin 500 kırılmış koltuk vardı. Bunların tamiratlarını yaptık. Dış peyzaj çalışmalarını da yaptık. Yine stadyumda UEFA normlarına göre belirlenmiş olan eksiklikleri giderdik. Çim zemininde sorun vardı, uluslararası normlara göre çim tohumunu tedarik edip sahamıza serpmesini yaptık. Sahamız bugün futbol oynamaya hazır. Statta bulunan levhalarımızı Türkçe-İngilizce olarak düzenledik. Diyarbakır Stadyumuna gelecek bir kişi maç günü en ufak bir sorun yaşamadan yönlendirme tabelalarıyla stadyumda belirlenen bilet yerlerine oturmuş olacak."

Maç günü bin 500 İskoçyalı taraftarı misafir edeceklerini aktaran Koyun, şu ana kadar İskoçya taraftarlarından bin 100 kişilik talep geldiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Misafirlerimizi güzel bir şekilde burada ağırlamak istiyoruz. Kente bir enerji geldi. Diyarbakır tarihte böyle bir organizasyonu ilk kez yapıyor. Bunun kentte güzel bir ivme kazandırdığını görüyoruz. Diyarbakır başta olmak üzere bölgedeki bütün sporseverleri maç günü Diyarbakır Stadyumu'nda Milli Takımı'mızı desteklemeye davet ediyorum."

"Otel doluluk oranlarımız yüzde 90 seviyelerinin üstünde"

Diyarbakır Otelciler ve Turizm Derneği Başkanı Veysi Kaya da kente 34 turizm işletme belgeli otel bulunduğunu söyledi.

Misafirhane ve kamuya ait tesislerle kentin günlük 7 bin kişiyi ağırlama potansiyeline sahip olduğunu dile getiren Kaya, şunları kaydetti:

"Sur Kültür Yolu Festivali ile beraber yukarı doğru ivme yakalandığını söylemek mümkündür. Bunun yanı sıra A Milli Takım hazırlık maçı kentte güzel bir hava yaratmış. Böyle bir maça ev sahibi yapmanın mutluluğu içerisindeyiz. Otel doluluk oranlarımız yüzde 90 seviyelerinin üstüne çıkmakla beraber bu maç için şehre 600 ile 1000 kişi arası İskoçya taraftarın geldiğini söyleyebiliriz. Yerli turistlerinde maça ilgisi büyük."

Esnaf Mürsel Yürekli de Diyarbakır'ın ilk defa böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmasının mutluluk verici olduğunu ifade etti. Bu tür organizasyonların esnafa da olumlu yansıdığını kaydeden Yürekli, ''İnşallah bu maçların devamı olur." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
İletişim Başkanı Altun: Medya kuruluşlarını kamu otoritelerinin açıklamalarını esas almaya davet ediyoruz
Diyarbakır annelerine destek ziyaretleri devam ediyor
İçişleri Bakanı Soylu: Allah nasip ederse, bu yılın sonuna kadar 100 bin briket evi tamamlamış olacağız
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan KKTC'nin TDT'ye gözlemci üye olmasını eleştiren AB'ye tepki

Benzer haberler

Diyarbakır annelerine destek ziyaretleri devam ediyor

Diyarbakır annelerine destek ziyaretleri devam ediyor

Diyarbakır'da milli maç için hazırlıklar sürüyor

AFAD ekipleri hasta, yaşlı ve engellilere afet eğitimi veriyor

Diyarbakır OSB'de bir fabrikadaki patlamada, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Diyarbakır OSB'de bir fabrikadaki patlamada, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Diyarbakır'da evlat nöbetindeki baba eylemini sürdürüyor

Diyarbakır'da evlat nöbetindeki baba eylemini sürdürüyor

Bakan Kurum: Tarihine, kültürüne yakışır bir Sur'u yeniden inşa ettik

Bakan Kurum: Tarihine, kültürüne yakışır bir Sur'u yeniden inşa ettik
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet