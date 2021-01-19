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Spor, Futbol

Digiturk Spordan Sorumlu Grup Başkanı Rashed Al-Marri’den açıklama

Digiturk'ün Spordan Sorumlu Grup Başkanı Al-Marri, "beIN Sports'un tarafsızlığını sorgulayan, çalışanlarımızı hedef gösteren açıklamalar ve aleyhimize yürütülen kampanyalar, Türk futbolunun tüm paydaşlarına zarar vermektedir." dedi.

Metin Arslancan   | 19.01.2021
Digiturk Spordan Sorumlu Grup Başkanı Rashed Al-Marri’den açıklama

İstanbul

Futbolda Süper Lig'in yayın haklarını elinde bulunduran Digiturk'ün Spordan Sorumlu Grup Başkanı Rashed Al-Marri, son günlerde Fenerbahçe Kulübü ile aralarında yaşanan olumsuz durumun sona ermesini temenni ettiğini belirtti.

Rashed Al-Marri, yaptığı açıklamada, aleyhlerinde yapılan kampanyaların Türk futboluna zarar verdiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"beIN Sports'un tarafsızlığını sorgulayan, çalışanlarımızı hedef gösteren açıklamalar ve aleyhimize yürütülen kampanyalar, bu yönde yorum yapanlar da dahil olmak üzere, Türk futbolunun tüm paydaşlarına zarar vermektedir. Bu saldırıların sona ermesini ve tansiyonun daha fazla yükselmemesini temenni ediyoruz."

Herhangi bir ülkede herhangi bir kulüp lehinde veya aleyhinde gizli bir gündemlerinin olmadığının altını çizen Al-Marri, şu ifadeleri kullandı:

"43 ülkede faaliyet gösteren ve yüzlerce lig, takım ve organizasyonla oldukça iyi ilişkiler kurmuş, küresel sporun önde gelen yayıncılarından biri olarak spor tutkusunu, tamamen tarafsız bir yaklaşımla, dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca sporsevere ulaştırmaktan gurur duyuyoruz. Her gün hizmet kalitemizi geliştirmeye odaklanıyoruz. Hata yaptığımızda özür dilemeyi erdem sayıyor ve bundan ders çıkarmaya önem veriyoruz. Digiturk için de tek odak noktamız, Türk futbolunun yurt içi ve yurt dışındaki bilinirliğine, gelişimine ve büyümesine katkı sağlamak üzere yatırıma devam etmektir."

Al-Marri, "Bu amaçla, devam eden asılsız suçlamalara rağmen, Türk futbolunun en köklü ve değerli camialarından biri olan Fenerbahçe ve tüm Süper Lig kulüpleriyle, her başarılı spor liginin temelini oluşturan karşılıklı iyi niyet, güven ve yapıcı geri bildirimlere dayalı çok daha güçlü bir ilişki kurmayı ümit ediyoruz." şeklinde görüş belirtti.

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