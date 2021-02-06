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Spor, Futbol

Derbinin kazananı Galatasaray

Süper Lig'in 24. haftasındaki derbi karşılaşmasında Galatasaray, Fenerbahçe'yi deplasmanda 1-0 mağlup etti.

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 06.02.2021
Derbinin kazananı Galatasaray Fotoğraf: Serhat Çağdaş / AA

Istanbul

Fenerbahçe - Galatasaray

Fenerbahçe, Süper Lig'in 24. hafta maçında Galatasaray ile Ülker Stadı'nda karşılaştı. Mücadeleyi Fenerbahçe'nin yeni transferi İrfan Can Kahveci (üst sıra sağda) tribünden takip etti. ( Serhat Çağdaş - Anadolu Ajansı )

Süper Lig'in 24. haftasındaki derbi karşılaşmasında Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe'yi 1-0 yendi.

İlk yarı

3. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Caner Erkin'in soldan attığı uzun topla taç çizgisinin yanından hareketlenen Samatta, kalesini terk eden Muslera'dan sıyrıldı. Sarı-lacivertli oyuncunun ceza sahası sol çaprazından boş kaleye gönderdiği top farklı şekilde auta gitti.

11. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Emre Kılınç'ın vuruşunda, meşin yuvarlak dışarı çıktı.

39. dakikada Sosa ceza sahası dışı sağ çaprazından şutunu çekti, Muslera meşin yuvarlağı kornere çeldi.

40. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşu sonrası Samatta'nın ceza sahası içinde kafa vuruşunda, Muslera'dan dönen topu savunma uzaklaştırdı.

Derbinin ilk yarısı 0-0 bitti.

İkinci yarı 

54. dakikada Galatasaray'ın golü geldi. Orta sahada Belhanda'nın kaptığı topla başlayan atakta Emre Kılınç, meşin yuvarlağı ceza sahası önündeki Mustafa Muhammed'e bıraktı. Mustafa Muhammed ceza yayı üzerinde Serdar Aziz'den sıyrılarak düzgün bir vuruşla topu köşeden ağlara gönderdi: 0-1.

58. dakikada Galatasaray bir kez daha gole yaklaştı. Linnes'in sağdan ortaladığı topa Mustafa Muhammed kafayla vurdu, meşin yuvarlak yandan az farkla auta gitti.

62. dakikada Ozan Tufan'ın uzaktan şutunda Muslera topu kornere çeldi.

71. dakikada Osayi-Samuel orta sahadan kaptığı topla hızlıca Galatasaray ceza sahasına yöneldi. Fenerbahçeli oyuncunun sağ çaprazdan şutunda Muslera topun sahibi oldu.

75. dakikada Mesut Özil'in soldan kullandığı serbest vuruşta topa yükselen Ozan Tufan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle gol iptal edildi.

88. dakikada Mesut Özil'in kullandığı serbest vuruşta top Muslera'da kaldı.

90+5. dakikada hızlı gelişen Galatasaray hücumunda Babel'in ceza sahası önünden kaleye gönderdiği şutta meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

Derbiyi Galatasaray 1-0 kazandı.

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