Dolar
28.01
Euro
29.60
Altın
1,949.69
ETH/USDT
1,579.00
BTC/USDT
28,349.00
BIST 100
7,918.65
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye saldırıları devam ediyor. Sınır kenti Sderot'tan yayındayız Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bileck’te “Seramik Sağlık Gereçleri 5. Üretim Tesisi Açılış Töreni”nde konuşuyor
logo
Spor, Futbol

Derbinin hakemi Halil Umut Meler

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş arasında 21 Ekim Cumartesi günü oynanacak derbi maçı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Ercan Doğan  | 18.10.2023 - Güncelleme : 18.10.2023
Derbinin hakemi Halil Umut Meler

Istanbul

Trendyol Süper Lig'de 9. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, Galatasaray ile Beşiktaş arasında 21 Ekim Cumartesi günü oynanacak derbide Halil Umut Meler görev alacak.

Ligde 9. haftada düdük çalacak hakemler şunlar:

21 Ekim Cumartesi:

13.30 Mondihome Kayserispor-Çaykur Rizespor: Burak Şeker

16.00 Gaziantep FK-Bitexen Antalyaspor: Atilla Karaoğlan

16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Siltaş Yapı Pendikspor: Çağdaş Altay

19.00 Galatasaray-Beşiktaş: Halil Umut Meler

22 Ekim Pazar:

13.30 EMS Yapı Sivasspor-Kasımpaşa: Yaşar Kemal Uğurlu

16.00 İstanbulspor-MKE Ankaragücü: Yiğit Arslan

19.00 Yılport Samsunspor-RAMS Başakşehir: Murat Erdoğan

19.00 Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor: Volkan Bayarslan

23 Ekim Pazartesi:

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Yukatel Adana Demirspor: Bahattin Şimşek

20.00 Trabzonspor-Corendon Alanyaspor: Arda Kardeşler

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir'de 4,2 büyüklüğünde deprem
Avrasya Tüneli'nde bakım çalışması
Emine Erdoğan: Gazze'de uçurtmalar uçmalı, bombalar değil. Çocuk sesleri yükselmeli, acı çığlıklar değil
Dışişleri Bakanı Fidan, Suudi Arabistan'da diplomatik temaslarda bulundu
Bakan Yerlikaya, Narkogüç Operasyonu'nda 31 ilde 208 şüphelinin yakalandığını açıkladı

Benzer haberler

Derbinin hakemi Halil Umut Meler

Derbinin hakemi Halil Umut Meler

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet