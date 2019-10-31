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Spor, Futbol

Denizlispor kupada İçel İdmanyurdu'nu geçti

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Yukatel Denizlispor, İçel İdmanyurdu'nu 4-1 yenerek tur atladı.

Sebahatdin Zeyrek   | 31.10.2019
Denizlispor kupada İçel İdmanyurdu'nu geçti Fotoğraf: Sebahatdin Zeyrek/AA

Denizli

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Süper Lig takımı Yukatel Denizlispor, sahasında karşılaştığı Bölgesel Amatör Lig ekibi İçel İdmanyurdu'nu 4-1 yenerek tur atladı. 

7. dakikada Yukatel Denizlispor öne geçti. Recep Niyaz'ın ara pası ile ceza sahasında topla buluşan Sacko meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0

8. dakikada Sedat Şahintürk'ün sağ kanattan ceza sahasına girerek yerden ortaladığı topla buluşan Burak Çalık'ın şutunda meşin yuvarlak kaleci Sertaç Güler'in müdahalesine rağmen ağlara gitti: 2-0

21. dakika İçel İdmanyurdu farkı 1'e indirdi. Uğur Bingöl'ün ceza sahası dışından attığı ortasında Mustafa Özkaya, topu filelerle buluşturdu: 2-1

55. dakikada Burak Çalık'ın sol kanattan açtığı ortada ceza sahası içerisinde topla buluşan Sedat Şahintürk'ün şutunda meşin yuvarlak kale direğinden oyuna döndü.

73. dakikada Yukatel Denizlispor farkı 2'ye çıkarttı. Burak Çalık'ın orta sahadan pasında topla buluşan Mehmet Akyüz'ün vuruşunda meşin yuvarlak Sertaç Güzel'in müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 3-1

90. dakikada Yukatel Denizlispor farkı 3'e çıkarttı. Recep Niyaz, ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşla topu filelere gönderdi: 4-1

Maçı 4-1 kazanan Yukatel Denizlispor, 5. tura yükseldi.


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