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Spor, Futbol

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur maçları tamamlandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur mücadelesi oynanan 6 maçla tamamlandı.

Ercan Doğan   | 31.10.2019
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur maçları tamamlandı

İstanbul

Demir Grup Sivasspor, İstikbal Mobilya Kayserispor, Gaziantep FK, Yukatel Denizlispor, Bursaspor ve Kırklarelispor tur atladı.

Kupada 4. turun son gününde alınan sonuçlar şöyle:

Bayburt Özel İdare-Bursaspor: 1-2

Başkent Akademi Futbol Kulübü-Demir Grup Sivasspor: 0-6

Kırklarelispor-MKE Ankaragücü: 1-0

İstikbal Mobilya Kayserispor-Bayrampaşa: 2-0

Gaziantep FK-Turgutluspor: 3-0

Yukatel Denizlispor-İçel İdmanyurdu: 4-1


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